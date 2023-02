Il grande freddo stringe l’Italia in una morsa, ma già s’intravede un cambiamento meteo. L’aria fredda dalla Russia continuerà ad insistere per qualche giorno e si sta per toccare il clou di questa fase invernale. Sul finire della settimana inizierà il recupero dell’anticiclone pronto a ricacciare via l’inverno.

Ci dobbiamo però attendere ancora alcuni giorni di clima rigido invernale con un mix di maggiore instabilità. Un’area ciclonica in risalita dal Nord Africa interagirà con l’ulteriore aria fredda in arrivo da est, creando le condizioni ideali per maggiori precipitazioni su parte dell’Italia.

Nel corso della parte centrale della settimana ci sarà maltempo su parte del Sud, ma anche occasione per nevicate in pianura lungo la fascia adriatica. La svolta inizierà poi a manifestarsi da venerdì, quando l’anticiclone inizierà a fare capolino e l’instabilità inizierà a smorzarsi.

Il cambio di circolazione entrerà nel vivo durante il weekend. L’anticiclone europeo tenderà a coricarsi più a sud verso il Mediterraneo, a seguito della ripresa della zona atlantica alle alte latitudini. I massimi anticiclonici si porteranno a ridosso dell’Italia e si inizierà a chiudere la porta del freddo da est.

Il prossimo weekend vedrà quindi l’anticiclone prendere il sopravvento ed espandersi sull’Italia dall’Europa Centro-Occidentale, pur con residui spifferi d’aria fredda dai Balcani verso il Sud. Le temperature risaliranno fino a portarsi nella norma o localmente al di sopra, ma di notte continuerà a fare molto freddo.

Anticiclone in graduale rinforzo, potrebbe durare a lungo

Qualche ulteriore disturbo lambirà il Sud, tanto che tra domenica e sera e lunedì non è escluso il transito di un impulso d’aria fredda dai Balcani, con un colpo di coda dell’instabilità. A seguire l’anticiclone tornerà a dominare e spadroneggiare sull’Italia.

Probabilmente andremo incontro ad una fase molto mite, in quanto l’anticiclone sarà supportato da masse d’aria più calde in quota. Ci sarà così un anticipo di clima quasi primaverile e il ritorno del tepore specie in montagna, con condizioni diffusamente soleggiate.

Il dominio anticiclonico potrebbe non essere così breve, ma l’Inverno non è finito e potrebbero presto arrivare delle novità legate ad un nuovo stratwarming. C’è quindi la possibilità di un finale di Febbraio con possibili sorprese invernali anche di notevole entità, così come Marzo potrebbe risultare scoppiettante.