Ormai sono trascorsi oltre dieci anni da quella storica prima parte di febbraio 2012 nella quale si è abbattuta un’ondata di gelo d’altri tempi. Il mese di febbraio, quando ci si mette, raramente delude le attese degli amanti del freddo e della neve.

Non capita tutti gli anni che il meglio dell’inverno si concentra nel suo ultimo mese, ma pensando al passato di sicuro si ricordano molte ondate di freddo e neve storiche a febbraio. Sono trascorsi appena cinque anni da una potente ondata di grande freddo d’origine russa associata a nevicate straordinarie.

Nel 2018 l’ondata di gelo e neve colpì l’Italia addirittura nell’ultima decade di febbraio. Nevicò persino su Roma e Napoli. Anche quest’anno freddo e neve non stanno mancando, ma siamo solo all’inizio di Febbraio e la situazione dovrebbe presto cambiare.

Quanto accaduto nel febbraio 2018 deve far da monito per tutti coloro che reputano l’inverno già archiviato perché arrivato a conclusione. Quello di quattro anni orsono fu sicuramente un evento del tutto eccezionale, ma il freddo intenso talvolta può giungere anche a fine stagione.

Il celebre Febbraio 2012

In merito a mesi di febbraio particolarmente nevosi, la memoria non può che andare indietro a quanto succedeva ormai dieci anni fa, quando l’Italia venne investita da un’ondata di gelo e neve d’altri tempi della durata di circa due settimane.

Il primo step si ebbe tra il 2 ed il 5 febbraio. Uno degli eventi più speciali risultò la neve a Roma e fin sui litorali del Tirreno: la città eterna che fu paralizzata da accumuli di 15-20 cm ed anche oltre in zone periferiche a nord. Ma questa fu solo la prima nevicata nella Capitale, ci fu un secondo evento giorni dopo.

La neve cadde negli stessi giorni in quantità industriali su molte altre zone dell’Italia Centrale ed in Emilia Romagna: si ebbe una situazione di vera emergenza per diverse settimane, con molti paesi isolati anche ben dopo la cessazione delle nevicate.

Nelle immagini possiamo vedere come si presentava Bologna il 2 febbraio dopo due giorni di nevicata pressoché ininterrotta, poi Frontone (Appennino Marchigiano) il 4 febbraio sepolta dalla neve. Infine Urbino il 5 febbraio 2012: sembra una foto d’epoca d’altri inverni e invece risale a pochi anni fa.

Le nevicate batterono in diversi casi ogni record precedente, come ad Urbino dove il manto bianco complessivo superò i 300 cm. Ma anche nella pianura romagnola gli accumuli nevosi complessivi raggiunsero in alcuni casi quasi i 2 metri di neve, come nell’area tra Cesena e Forlì.