Dall’aumento della temperatura globale allo scioglimento delle calotte glaciali, le prove del riscaldamento climatico del pianeta abbondano.

Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), “Da quando sono iniziate le valutazioni scientifiche sistematiche negli anni ’70 del ‘900, l’influenza dell’attività umana sul riscaldamento climatico della Terra (Global Warming) si è evoluta dalla teoria al fatto accertato.

La Terra si sta riscaldando a un ritmo senza precedenti e l’attività umana è la causa principale

Il clima della Terra è cambiato naturalmente nel corso della storia molte volte. Negli ultimi 800 mila anni, ci sono state otto ere glaciali alternate a periodi più caldi. La fine dell’ultima era glaciale, avvenuta circa 11700 anni fa, coincide con l’inizio dell’era climatica moderna e della civiltà umana. La maggior parte di questi cambiamenti climatici è stata causata da piccole variazioni dell’orbita terrestre che modificano la quantità di energia solare ricevuta dal nostro pianeta.

Ciò che sta accadendo a partire dalla metà del XIX secolo, non è però riconducibile ai cambiamenti dell’energia solare in ingresso, ma è il risultato delle attività umane e procede a un ritmo mai visto negli ultimi millenni. Le attività umane hanno, infatti, prodotto i gas atmosferici che hanno intrappolato parte dell’energia ricevuta dal Sole nel sistema Terra. Questa energia extra ha riscaldato l’atmosfera e gli oceani.

Le informazioni scientifiche tratte da fonti naturali come carote di ghiaccio, rocce e anelli degli alberi e da moderne tecnologie come i satelliti e le rilevazioni strumentali mostrano tutti i segni di un cambiamento climatico in atto.

I satelliti in orbita terrestre e le nuove tecnologie hanno aiutato gli scienziati a raccogliere molti tipi diversi di informazioni sul nostro pianeta e sul suo clima in tutto il mondo e hanno rivelato l’impronta di un clima che cambia.

Gli scienziati hanno dimostrato, a metà del XIX secolo, che l’anidride carbonica e altri gas hanno il potere di intrappolare il calore nel sistema Terra. Molti degli strumenti scientifici utilizzati dalla NASA per studiare il clima terrestre si concentrano su come questi gas influenzano il transito della radiazione infrarossa attraverso l’atmosfera. Dagli impatti misurati dell’aumento di questi gas, non c’è dubbio che la loro conseguenza sia il riscaldamento della Terra.

L’attuale riscaldamento climatico sta avvenendo a un ritmo mai visto negli ultimi dieci mila anni

Le carote di ghiaccio prelevate in Groenlandia, in Antartide e dai ghiacciai d’alta quota mostrano che il clima della Terra varia in funzione dei cambiamenti nei livelli di gas serra. Prove paleoclimatiche si possono trovare anche negli anelli degli alberi, nei sedimenti oceanici, nelle barriere coralline e negli strati di rocce sedimentarie.

Queste prove rivelano che il riscaldamento attuale si sta verificando circa 10 volte più velocemente rispetto al tasso medio di riscaldamento alla fine di un’era glaciale, mentre l’anidride carbonica immessa in atmosfera dalle attività umane sta aumentando circa 250 volte più velocemente di quanto accaduto alla fine dell’ultima era glaciale per cause naturali.

Secondo la NASA, confortata dall’IPCC e dalla quasi totalità della comunità scientifica, non ci sono, pertanto, più dubbi: l’attività umana è la principale responsabile del riscaldamento climatico in atto.

Fonte di informazioni: climate.nasa.gov