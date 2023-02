HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

I cambiamenti climatici stanno contribuendo ad aumentare la frequenza e l’intensità delle ondate di gelo estreme in tutto il Globo, e non dobbiamo affatto meravigliarci se in futuro succederà in Europa ed in Italia.

Ciò non vuol dire che avremo inverni più rigidi, altroché, ma brusche variazioni meteo. Per esempio, New York ad oggi non ha avuto una nevicata, ed è un fenomeno insolito. Eppure, gli Stati Uniti vengono interessati ogni inverno da ondate di gelo siderale.

La scienza ha dimostrato che i cambiamenti climatici rendono gli inverni a rischio eventi più estremi, in particolare nelle regioni che si trovano nell’emisfero settentrionale. Uno studio del 2018 ha rilevato che le temperature più rigide estreme delle medie latitudini di vari Paesi, si sono verificate in un periodo di meno di 25 anni, una tendenza che sta diventando sempre più seria. Di ciò ne ha parlato anche un’ampia serie di pubblicazioni in NATURE, la rivista mondiale per eccellenza in ambito scientifico.

Con l’aumento della temperatura globale, le invernate diventano più calde e le giornate più miti rendono più probabile che ondate di gelo più intense e lunghe colgano le popolazioni impreparate. Un’altra conseguenza dei cambiamenti climatici è l’aumento della frequenza di eventi atmosferici estremi come alluvioni, trombe d’aria, forti temporali e tempeste di neve che possono causare danni alle infrastrutture. Inoltre, i cambiamenti climatici possono anche aumentare la frequenza di periodi di siccità, in particolare nelle regioni a clima temperato, e ciò può essere causa di una carenza di acqua e una condizione di siccità estrema.

Ma il clima estremo, quello con gravi siccità si è visto anche in passato. Se ne parla poco perché con il tempo ci si dimentica.

L’estate del 1974 si è distinta per una siccità insolitamente intensa in Italia e in gran parte dell’Europa. La siccità ha interessato in particolare le regioni del Centro-Nord Italia e ha portato a temperature estive molto elevate durante la prima parte dell’estate. Ciò ha portato a condizioni meteorologiche estreme in diversi Paesi europei, tra cui la Francia e le Isole Britanniche. Ed è da quell’anno che si parla di prati ingialliti a Londra.

La siccità ha anche contribuito a una serie di incendi boschivi. La siccità estiva del 1974 ha anche contribuito a una ridotta produzione agricola, con più di un milione di ettari di terra agricola abbandonata. La combinazione di alte temperature, siccità e una mancanza di precipitazioni ha portato a condizioni climatiche estreme in tutta l’Europa, soprattutto nei paesi del sud.

Ma i enormi disagi li crea anche il gelo improvviso. Eventi di gelo estremo improvviso possono verificarsi in qualsiasi momento. Ad esempio, nel novembre del 2019, l’Islanda ha subito un’ondata di gelo improvvisa che ha portato le temperature fino a -10 °C ben al di sotto delle temperature medie. Un aumento improvviso delle temperature nella Stratosfera è stato ritenuto responsabile di questo fenomeno e questo ha portato a un intenso gelo e tempeste di neve nel nord d’Europa.

La meteorologia storica può essere un importante strumento per comprendere gli impatti a lungo termine degli eventi climatici estremi come questi, poiché fornisce una base utile per identificare tendenze future. Ad esempio, studi condotti sulla grande ondata di gelo del 1985, quella 1986 e 2012 in Italia hanno mostrato che eventi di gelo più intenso possono ripetersi e che è necessario conoscere le tendenze meteorologiche del passato per prevedere le condizioni atmosferiche future.

Febbraio è il mese che pare sia peggiore per le ondate di gelo e neve. Ma anche Marzo potrebbe accrescere le avversità. Queste le abbiamo visto, commisurate alla stagione ormai avanzata, anche in Aprile e Maggio degli ultimi anni.

Nel Marzo del 1971 si è verificata una nevicata da record in Italia, e fu colpita anche Roma. È passato esattamente mezzo secolo da quando un poderoso campo anticiclonico si è esteso sull’Atlantico settentrionale fino nord della Scandinavia, dando origine alla rapida discesa di una grande goccia fredda chiusa ed isolata sull’Europa centrale, portando con sé delle temperature molto fredde e inattese per il periodo dell’anno.

A Roma si sono registrati accumuli nevosi di 15 cm, anche se le testimonianze locali indicano che i livelli di neve sono stati significativamente superiori a quelli rilevati dal Collegio Romano. La neve tardiva arrivò a depositarsi sulla Capitale regalando ai romani un epico episodio invernale che non si verificava da decenni in Marzo.

La neve cadde abbondate in pianura anche nel Nord della Sardegna.

Nelle aree a quote più elevate dell’Italia, la coltre nevosa ha superato abbondantemente i 50-100 cm nei principali capoluoghi. Si è avuto un abbassamento delle temperature notevolissimo, con le temperature che scesero sottozero di diversi gradi a Roma.

La neve fu causa di problematiche congiunturali, tra cui un’interruzione delle comunicazioni, la chiusura di scuole e l’isolamento di alcune aree. La nevicata ha anche provocato un crollo delle produzioni agricole e una crisi alimentare in tutto il Paese. Un evento simile, ad oggi non si è mai più verificato Marzo, ma il meteo estremo può generarlo ancora.