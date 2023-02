Il cambiamento delle condizioni meteo climatiche previsto per la prossima settimana deriverà da quelle complesse dinamiche atmosferiche che stiamo monitorando ormai da tempo.

Dinamiche che, come ben saprete, sono direttamente associate allo stato di salute del vortice polare. A tal proposito dobbiamo per forza di cose ricordarvi che i costanti riscaldamenti della stratosfera stanno portando a un forte indebolimento del vortice stesso. Negli scorsi giorni si è parlato spesso e volentieri di Split o comunque di una dislocazione e allungamento della struttura, con conseguenze piuttosto importanti sulle condizioni meteorologiche europee.

L’irruzione fredda che dovrebbe spingersi verso sud nel corso della prossima settimana, coinvolgendo più o meno direttamente le nostre regioni, deriverà proprio dall’indebolimento del vortice polare. La domanda a questo punto è la seguente: dobbiamo aspettarci freddo a ripetizione o si tratterà di una breve parentesi?

Come ben saprete la nostra idea è quella che gli effetti succitati dovrebbero avviare un lungo periodo invernale. Attenzione, non significa per forza di cose che avremo ondate di gelo siderali, significa però che molto probabilmente le irruzioni fredde potrebbero puntare con più facilità le nostre latitudini.

Al momento ci sentiamo di scommettere principalmente sulla matrice artica, di fatti anche per la prima settimana di marzo la disposizione delle strutture di alta e bassa pressione sul vecchio continente ci portano a ritenere probabili nuovi affondi di aria fredda.

Avremo, per capirci, svariate occasioni di maltempo con temperature che spesso e volentieri potrebbero risultare inferiori alle medie stagionali. Significa che le precipitazioni potrebbero assumere carattere nevoso a quote interessanti, ove per interessanti intendiamo anche le aree collinari.

Questo lo scenario che si prospetta da qui a un paio di settimane, poi come ogni volta dovremo attendere che arrivino le giuste conferme anche dai centri di calcolo internazionali.