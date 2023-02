Recentemente abbiamo dedicato un approfondimento sulle proiezioni meteo climatiche riguardanti il mese di marzo. Abbiamo evidenziato come le dinamiche atmosferiche stiano puntando verso un clamoroso ribaltone e conseguentemente verso clamorose novità.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Chi ritiene che marzo possa portarci la Primavera fin da subito forse dovrà ricredersi. Andiamoci piano, le incertezze che governano l’atmosfera, di questi tempi, predicano estrema razio.

Non possiamo dirvi cosa accadrà con precisione, questa non è una previsione e non abbiamo la sfera di cristallo. Però possiamo dirvi che qualora dovessimo assistere realmente allo split del Vortice Polare potrebbe cambiare tutto.

Lo split del Vortice Polare è una manovra complessa, ma allo stesso tempo può innescare risultati fulminei. Risultati che al momento è difficile ipotizzare, tanto meno prevedere. Perché certi scenari potrebbero realizzarsi in men che non si dica, soprattutto potrebbero avere pesanti ripercussioni nelle prossime settimane.

Prossime settimane significa anche nella prima metà del mese di marzo, che a nostro avviso rischia seriamente di assumere connotati meteo climatici fortemente invernali. Per fortemente invernali intendiamo dire che il gelo continentale potrebbe riversarsi in Europa, probabilmente già nella seconda metà di febbraio.

Poi chiaro, come sempre dovremo attendere risposte modellistiche soprattutto per cercare di inquadrare al meglio gli scenari evolutivi sul nostro Paese. Nulla di più complicato, verrebbe da dire. Un esempio calzante è quel che sta succedendo in questo momento. L’aria gelida che sta affluendo sull’Europa orientale potrebbe riservarci sorprese, figuriamoci da qui a metà marzo cosa potrebbe succedere.

Non resta che aspettare, pazientare come sempre e cercare le risposte nelle complesse dinamiche atmosferiche. Ma una cosa ve la possiamo dire: marzo potrebbe essere realmente un mese pienamente invernale.