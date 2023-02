Fra un po’ sarà tempo di fare bilanci. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione dell’inverno, un inverno che fino a questo momento a livello di condizioni meteo climatiche è stato sicuramente più dinamico delle due precedenti stagioni.

Chi afferma che l’inverno 2022/2023 è stata una stagione priva di senso sbaglia di grosso. Ovviamente bisogna sempre diversificare in base alle diverse zone d’Italia, infatti ci sono regioni come quelle del Nord che continuano a partire la carenza di precipitazioni e quindi una pesante siccità.

D’altro canto ci sono regioni che invece hanno visto diverse ondate di maltempo alcune delle quali di stampo pesantemente invernale. Ciò ha portato la neve in montagna, localmente abbondante, come non si vedeva da diversi anni. Quindi come potrete ben capire fare di tutta l’erba un fascio non è possibile e sarebbe sbagliato.

Quello che notiamo in Italia è che i meteo appassionati tendono a concentrarsi sul proprio orticello piuttosto che guardare all’insieme delle cose. Questo è sicuramente un grosso problema, perché se si fanno analisi trascurando ciò che accade al di fuori appunto del proprio orticello si rischia di commettere errori marchiani.

In questo momento possiamo affermare che siamo prossimi a un forte cambiamento delle condizioni meteo, cambiamento che stavolta potrebbe portare delle novità anche nelle regioni settentrionali. Significa che potrebbe tornare il maltempo, che potrebbe tornare il freddo, che potrebbero tornare le piogge, che potrebbe tornare la neve.

Diciamo che l’inverno sta per compiere l’ultima fermata prima del capolinea, anche se secondo noi in virtù di tutto quello che sta accadendo a livello atmosferico il capolinea potrebbe essere più lontano di qualche si pensi.

Come abbiamo già detto in altra sede crediamo che l’inverno quest’anno possa ritagliarsi dei momenti importanti anche nei mesi di marzo e di aprile. Vedremo se sarà così, fatto sta che fare bilanci in questo momento è ancora prematuro.