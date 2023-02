Ci siamo goduti un po’ di tepori primaverili, l’alta pressione ha spadroneggiato in lungo e in largo per una settimana circa, giorno più giorno meno, dando luogo ovviamente condizioni meteo climatiche poco adatte al mese di febbraio.

Spesso ci si dimentica che siamo tutti gli effetti in pieno inverno, quindi temperature come quelle degli ultimi giorni non hanno nulla a che vedere con questo periodo. Poi dovreste considerare anche un altro elemento, ovvero che le precipitazioni devono assolutamente ripresentarsi in maniera abbondante sulle nostre regioni per scongiurare problemi che si stanno aggravando giorno dopo giorno.

È per questo motivo che dobbiamo accogliere con piacere il cambiamento delle condizioni meteo che sta per intervenire pesantemente. Un cambiamento che partirà da ovest ma che si completerà parecchio perché avrà dei contributi freddi di notevole portata in arrivo da est.

Significa che le temperature scenderanno non poco, anzi possiamo parlare di un vero e proprio crollo verticale. Pensate, su alcune regioni d’Italia lo sbalzo termico sarà superiore ai 10°C, con picchi di oltre 15°C in diverse aree del Nord Italia ma anche in Sardegna in alcune zone del Centro Italia.

Significa che si passerà da valori termici superiori alle medie stagionali a valori termici inferiori alle medie stagionali, con conseguenze evidentemente anche sulle quote delle nevicate.

Su quest’ultimo punto dobbiamo dirvi che vi sono ancora non poche incertezze perché l’evoluzione meteo è davvero molto complicata. Si fa fatica a capire, in primis i centri di calcolo internazionali, quale sarà l’esatta traiettoria del vortice di bassa pressione che sta arrivando dalla Spagna e che sarà responsabile del travaso di aria fredda da est.

Fintantoché non si capirà dove passerà questo vortice non possiamo dirvi con certezza a che quota nevicherà, anche se Per quanto riguarda le regioni del Nord la probabilità che possa nevicare sulle pianure del nordovest è comunque alta. Comunque al di là degli effetti previsionali, prendiamo atto del fatto che le temperature saranno in crollo verticale.