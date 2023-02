Giusto che in molti stiano definendo la prossima una configurazione meteo climatica pienamente primaverile. Anzi, volendo saremo in balia di un’Alta Pressione che avrà caratteristiche estive.

Significa che una simile struttura anticiclonica fosse giunta in piena Estate avrebbe dato luogo a un’ondata di caldo davvero imponente. Di quelle che fanno sudare, di quelle che portano i 40°C in molte zone d’Italia. Magari pure con l’afa, perché nel cuore dell’Estate è facile che i tassi di umidità salgano alle stelle.

Fortunatamente non è questo il caso. Fortunatamente siamo nel bel mezzo dell’Inverno, seppur a febbraio e per tanti in vista della stagione primaverile.

Fortunatamente arriviamo da un’ondata di freddo importante, magari non per tutti allo stesso modo ma diciamo che l’aria gelida orientale s’è fatta sentire. Anche e soprattutto durante la notte, perché le diffuse e consistenti gelate che stiamo registrando derivano dalla bontà dell’aria gelida.

Attenzione però a dare per scontata la durata di questa nuova fase meteorologica. Perché le sorprese potrebbe essere davvero dietro l’angolo, perché le novità potrebbero giungere da un momento all’altro, perché il ribaltone modellistico potrebbe apparire in men che non si dica.

Occhio soprattutto al gelo continentale, che potrebbe ritagliarsi un nuovo spazio entro fine mese. Occhio soprattutto all’Artico, che in vista di un Vortice Polare in crisi d’identità potrebbe prendere letteralmente il sopravvento puntando il Mediterraneo con una massiccia irruzione. Più violenta di quella che si ebbe nel mese di gennaio, quindi anche più produttiva.

Gli ingredienti per un finale d’Inverno scoppiettante ci sono tutti e si stanno mescolando al meglio, non resta che capire che tipo di portata salterà fuori perché secondo noi sarà un piatto d’alta cucina.