Alle porte un ribaltone delle condizioni meteo climatiche niente male. Stiamo parlando di quel che dovrebbe succedere nel corso della prossima settimana, difatti possiamo ormai confermare il ritorno in grande stile dell’Alta Pressione.

Quando si ha a che fare con l’Alta Pressione difficilmente ci si sbaglia, soprattutto quando tale struttura assume connotati nord africani. Come accadrà nei prossimi giorni, appunto. Difatti i centri di calcolo internazionali non hanno più alcun dubbio: il bel tempo dominerà la scena italiana, in lungo e in largo.

Le temperature? Beh, quelle sono destinate a salire parecchio. Pensate, rispetto ai valori termici che stiamo registrando attualmente aumenteranno di circa una decina di gradi. Significa che passeremo da valori inferiori alle medie stagionali a valori superiori alle medie stagionali. Un autentico ribaltone termico.

Si sentirà parlare di Primavera anticipata, ma non è così. Anzitutto dobbiamo dirvi, a onor del vero, che alcuni modelli previsionali anticipano il cambiamento. Perché l’Atlantico potrebbe inviarci una perturbazione prima del prossimo weekend, determinando un graduale indebolimento dell’Alta Pressione e conseguentemente un peggioramento del tempo.

Chi procrastina la fase anticiclonica indica comunque una strada interessante: quella del ritorno del freddo in ultima decade mensile. Quindi del ritorno dell’Inverno, che poi è l’ipotesi che stiamo portando avanti da giorni. Ragion per cui consigliamo a chi voglia farsi prendere la mano di andarci piano: la Primavera avrà tutto il tempo di mostrarsi, ma non adesso.

Qualche giorno di temperature superiori alla norma non dovrebbe spaventare, d’altronde negli ultimi decenni ci siamo abituati alle anomalie in tal senso. Per cui guardiamo oltre, guardiamo al possibile colpo di coda dell’Inverno in grande stile e chissà che anche marzo non possa riservare enormi colpi di scena.