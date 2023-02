Colpo di coda dell’Inverno? C’è chi lo definisce tale, a noi piace pensare che l’Inverno abbia in serbo altre sorprese meteo climatiche. Che poi, lo sappiamo, marzo può tramutarsi in un mese pienamente invernale ragion per cui continuiamo a non capire perché si debba parlare a tutti i costi di eventuale colpo di coda stagionale.

Diciamo che il freddo dovrebbe tornare. Non stiamo parlando del temporaneo quanto effimero calo termico d’inizio settimana prossima, stiamo parlando della possibile irruzione artica del prossimo weekend.

Ciò che è importante evidenziare è che si prospettano scenari perturbati. Se il freddo dovesse giungere da nordovest, quindi dalla Valle del Rodano, il Mediterraneo risponderebbe all’appello strutturando un vortice di bassa pressione. Vortice che, a quel punto, scatenerebbe un’ondata di maltempo particolarmente incisiva.

Chiaro, se le cose dovessero andare in questo modo le regioni settentrionali e i settori tirrenici sarebbero in pole position. Considerando la siccità che ormai si fa stringente, eventuali fenomeni che dovessero colpire il Nord Italia lenirebbero la carenza cronica di precipitazioni.

Poi ovvio, qualora dovesse svilupparsi quel vortice andrebbe monitorata la sua traiettoria perché l’eventuale scivolamento verso sud espanderebbe il maltempo anche nelle regioni meridionali.

Peraltro in virtù degli accadimenti atmosferici in atto, sui quali torneremo con appositi approfondimenti, si prospettano settimane di forte instabilità. Settimane che potrebbero portarci precipitazioni localmente abbondanti, precipitazioni che alla luce di possibili ondate di freddo reiterate assumerebbero carattere nevoso a bassa quota.

Una Primavera capricciosa sarebbe ciò che serve al nostro territorio ed è ciò che ci auguriamo, perché poi si procederà spediti verso l’Estate e verso il caldo di matrice africana.