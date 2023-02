E’ tempo di bilanci stagionali? Non ancora. Siamo a febbraio, neanche a metà febbraio, trarre conclusioni sull’andamento meteo climatico mensile è prematuro. Idem per quanto riguarda il sunto stagionale.

Quel che possiamo dire, ad oggi, è che tutto sommato è stato un Inverno “normale”. Magari non per tutti o su tutte le regioni, questo senz’altro, ma rispetto alle fosche proiezioni stagionali – delle quali parlammo a suo tempo – ci è andata di lusso. Come sempre, del resto, l’atmosfera è in grado di stupire e non ci stancheremo mai di ricordarvi che trattandosi di sistema dinamico non è facile intrappolarla in schemi preconfezionati.

Trattandosi di sistema dinamico, specie in questo periodo, riteniamo che il colpo ad effetto non sia ancora tramontato. Tutti ad alzare bandiera bianca a causa dell’imminente rimonta anticiclonica ma attenzione, non siamo per nulla convinti che possa durare a lungo.

D’altronde lo sapete, stiamo cercando di capire se i segnali atmosferici verranno confermati o smentiti. Segnali di un netto indebolimento del Vortice Polare, destinato comunque sia al naturale processo di decadimento stagionale. Se i riscaldamenti stratosferici, come pare, dovessero causare l’inversione dei venti zonali potremmo osservare proiezioni modellistiche cambiare da un momento all’altro.

Qualche modello previsionale, lo ripetiamo, sta già fiutando qualcosa tant’è che la durata anticiclonica è stata ampiamente rivista. Altri necessitano probabilmente di più tempo per digerire certi movimenti, o magari avranno ragione loro e l’Alta Pressione ci condurrà a marzo senza colpo ferire.

Non possiamo escludere nemmeno quest’ultima ipotesi, ma per quanto ci riguarda è la meno probabile al di là che l’imminente rimonta anticiclonica sia destinata – come sempre – a far parlare di sé per l’ennesimo incredibile rialzo termico. Ma da qui a pensare che l’Inverno sia realmente finito ce ne passa.