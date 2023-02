Calma, tutti a preoccuparsi dell’Alta Pressione. Sì è vero, sta prendendo possesso del Mediterraneo e le condizioni meteo climatiche stanno già cambiando, ma come sempre l’esagerazione e l’esaltazione sono dietro l’angolo.

Lo sapevamo ed ecco che in molti ci ricascano: Inverno finito. Questa la frase ricorrente delle ultime ore. Oppure “Primavera anticipata“, un’altra massima da rispolverare non appena una struttura anticiclonica prende il sopravvento.

Eppure chi frequenta i siti meteo, o magari i vari interessantissimi forum meteorologici – italiani ma soprattutto stranieri – sa che c’è grande fermento. Fermento perché quelle dinamiche atmosferiche di cui si è parlato abbondantemente nell’ultimo periodo potrebbero realmente verificarsi.

Poi sì, guardando le proiezioni termiche non possiamo non evidenziare il rialzo generalizzato e consistente delle temperature. Non possiamo non prenderne atto, non possiamo nascondervi che ogni qualvolta si ha a che fare con le strutture anticicloniche le temperature in men che non si dica volano verso il cielo.

S’intravedono anomalie termiche positive, quindi passeremo dal freddo degli ultimi giorni al clima mite diurno dei prossimi. Ma appunto, diurno, perché di notte continuerà a far freddo.

Di notte avremo le inversioni termiche in valli e pianure, di notte gioco forza avremo a che fare con valori termici pienamente invernali che ovviamente innescheranno gelate diffuse. Anche forti. Quindi massima prudenza per chi in quelle ore si troverà per strada per qualsiasi motivo.

Comunque, alla fin fine, un po’ di Alta Pressione ci sta tutta. Anche perché servirà a resettare l’atmosfera e servirà – molto probabilmente – per andare incontro a un bel periodo invernale. Tra fine febbraio e la prima metà di marzo, se non addirittura tutto il mese di marzo.