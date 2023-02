Sì, è arrivato il momento di dirci che cosa vuol fare da grande. Potrebbe sostenere condizioni meteo climatiche eccezionali, oppure congedarsi lasciandoci il ricordo dell’irruzione artica pregressa.

In questo momento possiamo affermare di essere giunti a un bivio. Un bivio tra il tutto e il niente (al netto, ovviamente, del freddo di gennaio). Perché febbraio è ormai arrivato ed è qui che la maturità stagionale può e deve dare il meglio di sé. Gli ingredienti ci sono tutti, lo diciamo da tempo ma soprattutto lo dicono i centri di calcolo internazionali.

Ingredienti genuini, di quelli buoni buoni. Non nascondiamoci, stiamo osservando grandi manovre atmosferiche e in queste circostanze è bene capirsi: o tutto o niente.

Proprio così, o tutto o niente. Si potrebbe passare dal grande gelo al nulla assoluto. Dal gelo continentale all’Alta Pressione. Soluzioni diametralmente opposte, ma che come spesso capito potrebbero prevalere facilmente l’una sull’altra.

Chi sa come scaturiscono certi movimenti circolatori è consapevole di ciò che stiamo dicendo. Ai non addetti ai lavori potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è. Spesso e volentieri le dinamiche invernali più crude si basano su precari equilibri. Basterebbe un minimo movimento a rompere quell’equilibrio e a far sì che l’Alta Pressione abbia la meglio sul gelo.

Ecco perché stiamo seguendo con impazienza le varie emissioni modellistiche, ecco perché i centri di calcolo internazionali stanno prendendo strade differenti. Perché l’equilibrio è fragile, perché l’ago della bilancia potrebbe pendere verso l’una o l’altra direzione. A questo punto non ci resta che attendere che l’Inverno esca allo scoperto, nel bene o nel male.