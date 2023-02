Condizioni meteo climatiche insolite, inusuali, diciamo pure eccezionali. Il tempo stringe, non manca molto al termine dell’Inverno ma quanto sta accadendo in atmosfera è significativo.

Tutti col naso all’insù, gli esperti sono in fermento perché quel che scriviamo da tempo sembrerebbe potersi realizzare. Stiamo parlando del collasso del Vortice Polare, addirittura potrebbe risolversi in un vero e proprio split e c’è già chi parla del cosiddetto “final warming“, ovvero del riscaldamento finale capace di mandare in frantumi definitivamente il Vortice stesso.

Una dinamica che di solito avviene ad aprile e che porta alla sostituzione del Vortice Polare con l’Anticiclone Polare. E’ quello il chiaro segnale della bella stagione ormai imminente. Quest’anno potrebbe succedere prima, a cavallo tra febbraio e marzo. Attenzione però, perché un final warming così prematuro non porterebbe certo la bella stagione.

Porterebbe ben altre condizioni meteo climatiche. Creerebbe le condizioni ideali per il gelo, quello vero, quello proveniente dal Polo Nord o addirittura dalla Siberia.

In tal senso dobbiamo dirvi che i centri di calcolo internazionali continuano a suggerire un’inversione dei venti zonali. Significa che nel corso dell’ultima decade di febbraio potrebbero mettersi in movimento masse d’aria gelida da est in direzione ovest. Diciamo una dinamica simile all’attuale, ma ben più ampia e ben più cattiva.

A quel punto altro che Primavera anticipata. Altro che Anticiclone vita natural durante. Si rischia di passare un mese di marzo pienamente invernale e ricordiamoci che qualcosa di simile è già accaduto in passato. Marzo, a tutti gli effetti, può essere un mese fortemente invernale. Anche peggio di febbraio e gennaio.

Un mese che pian piano vedrà le giornate allungarsi ancora e l’incremento della radiazione solare potrebbe innescare contrasti termici – quindi instabilità – foriera di abbondanti precipitazioni. Anche nevose.