Troppo tardi? Assolutamente no. Saremo a tutti gli effetti in Inverno, che poi il calendario meteorologico dica che col 1° marzo esordirà la Primavera è tutto un altro paio di maniche.

Permetteteci di dire che facciamo fatica nel capire certe discussioni che nascono in rete. C’è già chi ha archiviato la stagione invernale perché a suo dire marzo non sarebbe in grado di portare freddo e neve decenti. Mah… Convinzioni meteo climatiche che a nostro modesto parere non hanno nessun fondamento, basterebbe dare un’occhiata agli archivi meteorologici per rendersi conto che marzo spesso e volentieri è stato in grado di innescare nevicate incredibili.

Ma stiamo già andando troppo in là, è bene rimanere concentrati su febbraio perché manca ancora la seconda metà mensile. Una seconda parte che promette battaglia, promette anzitutto di liberarci dall’assillo dell’Alta Pressione. Perché diciamolo, sta diventando veramente un assillo.

La paura che possa insistere per settimane c’è, è inutile negarlo. Non per noi, che da tempo vi stiamo dicendo che molto probabilmente avrà una durata inferiore rispetto a quanto facessero vedere i modelli previsionali nelle loro proiezioni iniziali. Difatti già nel corso della prossima settimana potrebbero calare le temperature, poi nuovamente l’Artico.

Sì, entro fine mese ci aspettiamo un’irruzione artica di una certa consistenza. Per certi versi potrebbe essere paragonabile a quella di gennaio, se non addirittura più consistente. Significherebbe chiaramente pieno Inverno, quindi freddo, quindi neve alle basse quote. Ipotesi campata in aria? Beh, basterebbe guardare le carte per capire che non lo è.

E’ un’ipotesi concreta, anzi le probabilità stanno crescendo giorno dopo giorno. Peraltro siamo convinti che possa trattarsi di un antipasto verso un piatto ancora più succulento. Un piatto che farà riassaporare a tutti il gusto dell’Inverno.