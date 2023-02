Dovesse nevicare nel mese di marzo non sarebbe sicuramente un evento eccezionale, ricordiamoci che stiamo parlando di un mese capace di regalare condizioni meteo climatiche estremamente volubili.

È facile passare dare anticipi di primavera a colpi di coda invernali davvero pesanti. Magari negli ultimi anni è successo meno, ma in passato è capitato di dover fare i conti con mese di marzo realmente invernali. Chi viene in mente il 2005, un anno durante il quale le vicende legate al vortice polare si riversarono pesantemente in quel periodo.

Bene, detto che la storia non si ripete diciamo che le dinamiche atmosferiche che più volte abbiamo descritto nei nostri approfondimenti potrebbero riservare dei colpi di scena non dissimili da quell’anno.

Sia chiaro, con questo non vogliamo dirvi che nevicherà come se non ci fosse un domani che tutto il mese sarà pieno di gelo, però vi stiamo dicendo che potrebbero crearsi i presupposti per eventi invernali di un certo livello anche a più riprese.

Dovesse nevicare a marzo sarebbe neve a tutti gli effetti, c’è chi sostiene che essendo la stagione ormai agli sgoccioli sia neve pesante che non serve a niente. Leggendo queste cose viene da chiedersi dov’è che è scritto? Non c’è nessuna regola che dice ciò, dipende e dipenderà tutto da quant’aria fredda arriverà e dalle caratteristiche della stessa.

Qualora si trattasse di gelo proveniente dall’est altro che neve pesante. La neve in quel caso se ne fregherebbe delle giornate più lunghe, sarebbe neve di ottima qualità anche a bassa quota. Chiaro, dovesse trattarsi di aria fredda artica la situazione cambierebbe che potrebbe trattarsi di neve pesante, ma non è detto neanche in quel caso perché dipenderà appunto da quanto effettivamente sarà fredda l’aria in arrivo.

Lasciamo perdere quindi certi discorsi, se dovrà nevicare lo farà a prescindere dal tipo di neve e dal tipo di aria fredda in arrivo.