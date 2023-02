Attenzione a marzo, cari lettori. Potrebbe riservare grosse sorprese. E’ da tempo che lo scriviamo, è da tempo che vi diciamo che il quadro meteo climatico potrebbe complicarsi parecchio.

E’ da tempo che puntiamo al mese di marzo, ma non perché febbraio non sia stato interessante, tutt’altro. Febbraio ha proposto prima il freddo dell’est, poi l’Alta Pressione. A breve proporrà il maltempo, stavolta proveniente da ovest e quindi destinate a riportare importanti precipitazioni anche sul Nord Italia.

Non si è fatto mancare nulla, giusto per capirci. Cosa manca? Nulla. Abbiamo avuto tutto le condizioni meteorologiche possibili. Ora mancano alcuni tasselli per far sì che marzo confermi la propria identità di mese volubile. Anzi, non mancano dei tasselli per essere precisi. Manca soltanto la conferma modellistica.

La conferma che le dinamiche legate al Vortice Polare inneschino varie ondate di freddo, varie situazioni invernali che potrebbero portarci copiose nevicate. In montagna sì, ma a tratti anche a bassa quota.

Siamo convinti che ne vedremo delle belle e che marzo porterà neve come se non ci fosse un domani. Strano? No, assolutamente no. In passato è già successo, perché non potrebbe accadere nuovamente? Chi conosce la storia meteorologica sa che in passato vi sono stati mesi di marzo gelidi e nevosi.

Non ci si venga a dire che non potrà più succedere perché c’è il riscaldamento globale, perché ci sono i cambiamenti climatici e bla bla bla. Lo sappiamo, viviamo in altra era climatica ma ciò non toglie che certe cose possano ancora succedere. Ci mancherebbe altro, se così non fosse sarebbe la fine con buona pace di tutte le più rosee previsioni invernali.

Aspettiamo cari lettori, aspettiamo di avere le risposte e che tali risposte possano confermare o smentire la nostra tesi. In questo momento non ci resta che attendere, perché marzo è ormai dietro l’angolo.