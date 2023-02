Sarà bene non illudersi. Sarà bene non scoprirsi troppo. Sarà bene valutare ogni minimo particolare perché in questo caso farà la differenza. Ovviamente stiamo parlando di particolari meteo climatici, di particolari evolutivi che soltanto con la costante analisi modellistica saremo in grado di cogliere.

Particolari che potrebbero indicarci una via d’uscita. Da dove? Dal tunnel dell’Alta Pressione. Sì, perché l’Alta Pressione è giunta e tenderà a rafforzarsi non poco nel corso della settimana. Al punto che le temperature, fino a questo momento pienamente invernali, saliranno parecchio.

Le proiezioni termiche ci dicono che avremo anomalie positive, anche di oltre 5°C in varie zone d’Italia. Tradotto in parole semplici: clima primaverile. Punte di oltre 20°C in varie città, soprattutto tra le due Isole Maggiori e il Sud dello stivale. Ma piano con le facili conclusione, piano col dire che la Primavera avrà anticipato i tempi.

Se è per questo vi fu un assaggio di Primavera anche a dicembre, poi a inizio gennaio, ma non per questo l’Inverno è venuto meno. Inverno che potrebbe tornare prepotentemente in scena, già prima della conclusione mensile. Per questo vi diciamo di non scoprirvi troppo, soprattutto di non mettere via gli abiti pesanti invernali.

Sciarpe, guanti, cappotti serviranno ancora. A parte che serviranno anche di notte, perché continuerà a far freddo, anzi gelo. Quindi piano con le conclusioni, perché di concluso non c’è nulla.

L’Inverno avrà ancora modo di ritagliarsi un ruolo importante e non ci si venga a dire che sarà fuori tempo massimo. Ricordiamoci che marzo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è un mese potenzialmente invernale. Lo dicono le statistiche e lo dice pure il calendario, quindi non diamo tutto per scontato perché le follie di marzo potrebbero essere notevoli e mai come quest’anno.