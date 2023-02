Direte voi: come fate ad affermare ciò? Ovviamente non è un’affermazione, è una considerazione sulla base di analisi atmosferiche particolarmente complesse.

Quello che sta accadendo all’atmosfera è sicuramente degno di nota, soprattutto stiamo notando come si stiano creando le condizioni favorevoli per imponenti scambi meridiani nel corso del mese di marzo. Ma che cosa significa scambi meridiani? Perché ancora non lo sapesse con il termine “scambi meridiani” intendiamo il movimento di masse d’aria diametralmente opposte lungo i meridiani. Quindi da nord a sud e viceversa.

Vuol dire che le masse d’aria calda puntano verso nord, mentre quelle di aria fredda puntano verso sud. Tali movimenti sono da considerarsi del tutto naturali perché servono per mantenere l’equilibrio termico tra i poli e l’equatore. Durante le stagioni intermedie, quindi autunno e primavera, questi scambi servono per riequilibrare gli eccessi termici che si possono andare a creare durante l’estate e durante l’inverno.

Gli scambi meridiani possono risultare molto violenti quando l’atmosfera, come in questo periodo, si mostra molto irrequieta. Non è un caso quindi che alcuni centri di calcolo internazionali, nelle loro proiezioni modellistiche, stiano mostrando sia pesante ondate di gelo sia le prime furiose fiammate africane.

Ovviamente stiamo parlando della prima metà di marzo, inutile in questo momento spingersi oltre se non con proiezioni che come ben saprete indicano una primavera particolarmente capricciosa e fresca. Diciamo però che prima dovremo concentrarci su marzo, poi penseremo ad aprile e a maggio.

Significa che se nelle prossime settimane dovesse tornare la neve a bassissima quota non ci si dovrebbe stupire, così come non ci si dovrebbe stupire qualora dovessero arrivare i primi caldi tardo primaverili. D’altronde la primavera è anche questa.