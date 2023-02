Abbiamo già parlato del cambiamento meteo climatico che interverrà a cavallo tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Significa che febbraio sta preparando un gran finale, soprattutto per quanto riguarda il profilo termico della nostra penisola che dovrebbe senza dubbio orientarsi su frequenze pesantemente invernali.

L’irruzione fredda che ci aspettiamo deriverà da uno spostamento dell’alta pressione verso nord nord-est, con conseguente discesa di aria fredda fino sul Mediterraneo centrale.

Al di là di quelli che saranno i dettagli previsionali, evidentemente trattati nel corso dei prossimi giorni, il risultato di tali manovre sarà ben più interessante in ottica di trend a lungo periodo. Perché affermiamo ciò? Beh è molto semplice, perché quelle dinamiche atmosferiche che abbiamo descritto assiduamente negli ultimi 10 giorni sembrano realmente destinate realizzarsi.

La rottura del vortice polare innescherà scenari invernali anche nel mese di marzo, non è un caso quindi che i modelli previsionali stiano già mostrando configurazioni pienamente invernali per gran parte della prima decade del prossimo mese.

Attenzione perché dopo l’irruzione fredda della prossima settimana una vera e propria ondata di gelo potrebbe scivolare sull’Europa centro-orientale e si tratterebbe del gelo legato a un ramo vero e proprio del vortice polare. Ciò che non è ancora chiaro è se l’aria gelida riuscirà a spingersi ancora più a sud raggiungendo il Mediterraneo.

Dipenderà evidentemente da come andranno a disporsi le alte pressioni e in modo particolare dipenderà dall’eventuale blocco Atlantico ad opera dell’anticiclone delle Azzorre. Su quest’ultimo punto vi sono ancora non poche incertezze, significa che dovremmo tornare nei prossimi giorni a trattare dettagliatamente l’impianto evolutivo e capire quindi le potenzialità delle manovre invernali fino a questo momento descritte.