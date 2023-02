Météo-France ha svolto e pubblicato uno studio sulle ondate di freddo che hanno colpito la Francia, e il risultato di questa ricerca la proponiamo qui in Italia, con una rivisitazione.

Météo-France: “è stato ormai stato definito che la temperatura media sulla superficie della Terra è in aumento dal 19° secolo. In Francia la temperatura è aumentata di 1,7°C dal 1900. Ciò non impedisce che si verifichino alcuni fenomeni atmosferici estremi.

Le ondate di freddo sono ancora possibili, anche se il clima globale si riscalda, ma sono diventate, per la Francia, più rare, più brevi e meno intensi negli ultimi 35 anni rispetto al periodo precedente. Pertanto, le quattro ondate di freddo più lunghe e più intense (febbraio 1956, gennaio 1963, gennaio 1985 e gennaio 1987) sono state osservate più di 30 anni fa.

Meteo Giornale: in Italia, l’ondata di gelo 2012 non è stata affatto trascurabile. A Torino e a Milano la temperatura minima crollò a -13 °C. In Francia fu interessato soprattutto il sud che ebbe temperature abbastanza simili a quelle misurate nel Nord Italia. Nel nord il gelo fu meno severo. In Italia l’ondata di freddo ha provocato gravi disagi ed almeno 57 vittime accertate. Roma fu interessata da nevicate e gelo per diversi giorni, e le autorità invitarono a non utilizzare l’auto.

Météo-France: la stazione di Parigi-Montsouri ebbe un’ondata di freddo emblematica del periodo 1981-2000 di 15 giorni tra il 5 e il 19 gennaio 1985 (inclusi 11 giorni senza disgelo, quindi giornate di ghiaccio), una temperatura minima di -13,9°C il 17 gennaio, 5 giorni con temperatura minima inferiore a -10°C.

Per il periodo 2001-2020, un’ondata di freddo emblematica a Parigi-Montsouris di: 12 giorni, dal 1 al 12 febbraio 2012 (di cui 7 giorni di ghiaccio), una temperatura minima di -8,5°C a Montsouris il 3 febbraio, 9 giorni con temperatura minima inferiore a -5°C.

Meteo Giornale: c’è una riduzione della frequenza delle ondate di gelo, questo è risaputo e si osserva. Si sostiene questa tesi con forse con eccessiva fermezza attribuendola sola al cambiamento climatico, e per ovvie ragioni scientifiche l’accettiamo, però sembrerebbe che venga, ancora una volta esclusa la normale fluttuazione del clima, ciò senza, ovviamente alleviarci gli effetti del disastroso riscaldamento globale.

E comunque, Météo-France conclude che la possibilità di ondate di gelo non è sparita.