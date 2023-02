Tante le ipotesi in campo. Gli scenari meteo climatici della seconda metà di febbraio non sono per nulla chiari. Tanto meno scontati. Al momento non vi sono risposte certe, d’altronde stiamo parlando di un range temporale troppo ampio per poter pretendere di avere risposte certe.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Dobbiamo per forza di cosa partire da un presupposto: le condizioni atmosferiche. L’atmosfera è in fermento, addirittura in subbuglio. Il Vortice Polare, che continua ad entrare prepotentemente nei nostri discorsi per ovvie ragioni termo dinamiche, potrebbe realmente andare in crisi.

Da un mese a questa parte è costantemente sotto assedio. I riscaldamenti stratosferici si susseguono, ma gli va dato atto di essere riuscito – almeno fino ad ora – a difendersi strenuamente. Nelle prossime 2 settimane, però, potrebbe non farcela più. Dovesse abbassare la guardia, lo si è scritto più volte, potrebbe andare incontro a un netto indebolimento o persino alla rottura.

Gli scenari che si prospettano per la seconda metà di febbraio sono tutt’altro che anticiclonici. Sì, qualche giorno di bel tempo potrebbe esserci, ma non crediamo che l’Alta Pressione abbia le carte in tavola per mettere radici. Anzi, crediamo che il freddo possa di nuovo farsi avanti, magari dall’Artico o magari dall’Europa orientale.

Vedremo, fatto sta che la dinamicità meteo climatica dovrebbe proseguire. Se così fosse sarebbe comunque un bel segnale in vista della Primavera. Prima però, se seguite i nostri approfondimenti, saprete che marzo potrebbe riservare ugualmente sorprese invernali. Perché le dinamiche descritte precedentemente, quelle a carico del Vortice Polare, potrebbero richiedere tempistiche un po’ più lunghe del solito.

E’ ovvio, in simili circostanze c’è poco da dire e c’è poco da fare, si può soltanto attendere che i modelli previsionali sbroglino un’intricatissima matassa.