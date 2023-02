Ormai possiamo dirlo, la prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo climatiche pienamente invernali. Andiamo con ordine, come ben saprete in questo momento stiamo osservando con molta attenzione quello che sta succedendo sull’Europa occidentale.

Infatti l’alta pressione, che negli ultimi giorni ha regalato scampoli di bel tempo e temperature massime pienamente primaverili, sta per subire un duro colpo. Una saccatura colma di aria fredda in discesa dal circolo polare artico si estenderà in direzione della penisola iberica provocando un cedimento della struttura anticiclonica.

Tale cedimento si rivelerà essenziale per le dinamiche invernali della prossima settimana, infatti come abbiamo scritto anche recentemente il vortice di bassa pressione che si approfondirà in Spagna emigrerà verso il Mediterraneo centrale risucchiando parte dell’aria molto fredda che nel frattempo avrà raggiunto l’Europa centro-orientale.

Tale irruzione verrà innescata da una spinta dell’alta pressione verso nord nordest, quindi si creerà un blocco delle correnti atlantiche con conseguente discesa fredda nei settori centro-orientale del vecchio continente. Come detto parte del freddo arriverà in Italia già a partire da domenica, a cominciare dalle regioni settentrionali.

Qui ci aspettiamo nevicate a bassissima quota, in virtù delle ultime proiezioni modellistiche potrebbero spingersi addirittura in pianura. Nella primissima fase della prossima settimana poi toccherà anche alle regioni centrali e alla Sardegna, dove si rivedranno probabilmente nevicate a quote collinari.

In un secondo momento, ovvero nella seconda metà della prossima settimana a quanto pare il freddo potrebbe riuscire a propagarsi anche verso il sud Italia seppur in misura inferiore. Comunque sia quel che possiamo affermare è che la prossima settimana sarà tipicamente invernale e che febbraio ci saluterà all’insegna dell’inverno.