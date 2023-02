Il conto alla rovescia sta per terminare, entro qualche giorno torneremo a parlare di inverno soprattutto torneremo a parlare di condizioni meteo consone al periodo.

Spesso infatti ci si dimentica che febbraio è ancora un mese invernale, ma per alcuni giorni la presenza dell’alta pressione aveva fatto sì che in tanti si dimenticassero dell’inverno. Inverno che come abbiamo detto più volte non è ancora finito e sembra avere tutta l’intenzione di proseguire anche nel mese di marzo.

Mese di marzo che verrà trattato approfonditamente nei prossimi giorni, infatti le varie proiezioni modellistiche continuano a supportare la nostra idea ovvero che gli accadimenti atmosferici stiano per innescare dinamiche pienamente invernali in varie fasi della primavera. Detto che comunque fino all’ultima decade di marzo sarà ancora inverno, almeno dal punto di vista astronomico.

Ma veniamo al succo del discorso, infatti siamo ormai in procinto di un peggioramento piuttosto complesso ma che alla fin fine porterà freddo su gran parte delle nostre regioni. Peggioramento che inizierà nel fine settimana in modo particolare nella giornata di domenica, momento in cui le nevicate effettivamente potranno iniziare a scendere di quota a partire dalle regioni settentrionali.

Sul Nord ovest attenzione perché tra domenica sera nella giornata di lunedì potrebbe nevicare copiosamente, localmente anche sul piano come ad esempio in Piemonte e in Emilia. Non escludiamo che la neve possa spingersi addirittura fino a ridosso delle coste liguri, comunque nell’entroterra della Liguria nevicherà tanto.

Si passerà poi alle regioni centrali, dove la quota neve sarà un po’ più elevata ma comunque sui monti avremo copiose nevicate. Non possiamo escludere che entro mercoledì anche in questo caso possono verificarsi del nevicate a bassa quota e quindi localmente fino in collina. Per quanto riguarda il Sud, come abbiamo già ricordato nelle giornate precedenti avremo un ingresso dell’aria fredda in un secondo momento ma sarà un po’ smorzata dallo stazionamento del vortice di bassa pressione sul Mediterraneo.