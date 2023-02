Bene, ormai ci siamo: marzo sta arrivando. Le proiezioni meteo climatiche nelle ultime ore sono profondamente cambiate, un cambiamento che avevamo ampiamente previsto e che farà sì che tutta la settimana che stiamo per vivere avrà connotati pienamente invernali.

È tornato il maltempo, soprattutto stanno tornando le piogge e anche le nevicate a quote decisamente interessanti. Ma al di là degli effetti dell’attuale ondata di maltempo la nostra attenzione è ormai rivolta alla prima decade di marzo. Una prima decade che difficilmente proporrà, come qualcuno magari vorrebbe farci credere, scenari meteorologici puramente primaverili.

Continuiamo ad essere convinti che gran parte del mese di marzo proporrà invece una dinamicità atmosferica sorprendente, per certi versi anche pericolosa. Sappiamo infatti fin troppo bene che spesso e volentieri il mese di marzo è condizionato da forti contrasti termici, perché da un lato si possono verificare pesante ondata di freddo mentre dall’altro lato si possono verificare le prime ondate di caldo.

Ovviamente non stiamo parlando del caldo estivo, ci mancherebbe altro, ma le prime importanti termiche africane potrebbero già affacciarsi sul Mediterraneo. È evidente che in presenza di un mare comunque freddo, i contrasti termici potrebbero generare fenomeni particolarmente violenti.

Ed è proprio per questo mese di marzo è notoriamente pazzerello, se volete lo possiamo definire un mese estremamente volubile e voltafaccia. Quest’anno però siamo sempre più convinti che il trend principale si stia orientando in direzione del freddo e del maltempo. Iniziano ad apparire anche le prime proiezioni modellistiche, sicuramente autorevoli e sicuramente accreditate più delle nostre parole, le quali ci dicono che la nostra ipotesi non è campata in aria.

Dovremo continuare a discutere proprio delle dinamiche atmosferiche perché sussistono non poche incertezze circa gli effetti di quell’indebolimento del vortice polare di cui stiamo parlando da giorni. Diciamo che le sorprese sono in agguato e che una pesante ondata di gelo potrebbe condizionare le sorti meteorologiche della prima metà di marzo su gran parte dell’Europa. Vedremo poi se il condizionamento si estenderà anche l’Italia.