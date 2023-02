E’ da giorni che stiamo osservando con estrema attenzione i modelli previsionali. E’ da giorni che stiamo cercando di capire se quel terremoto modellistico che potrebbe palesarsi da un momento all’altro avverrà oppure no. Se dovesse avvenire le condizioni meteo climatiche potrebbero riservarci dei colpi di scena davvero clamorosi.

Avrete capito che stiamo parlando di quelle dinamiche, complesse, che riguardano il Vortice Polare. Diciamo che stanno risultando più complesse di quanto ci si potesse aspettare, ragion per cui anche il risultato potrebbe essere più complesso del previsto. Non è un caso, infatti, che i centri di calcolo internazionali stiano mostrano varie a svariate soluzioni.

Diciamo che nel corso della prima decade di marzo potrebbe far freddo. Diciamo anche che se alcuni tasselli si dovessero incastrare a dovere potrebbe arrivare il gelo.

Anzi, per la precisione ci potrebbe piombare addosso un pezzo del Vortice Polare. Non stiamo esagerando, è ciò che si evince dalla lettura modellistica e in tal senso possiamo dirvi che un ramo del Vortice scivolerà verso l’Europa centro orientale. Se riuscirà a propagarsi o meno verso l’Italia dipenderà da un elemento imprescindibile: il blocco anticiclonico atlantico.

Blocco che in alcune corse modellistiche viene proposto, in altre no perché la circolazione atlantica potrebbe minarne la tenuta. Quali saranno le differenze nell’uno o nell’altro caso? Semplice, se il blocco dovesse tenere potremmo assistere a un’ondata di gelo di un certo livello (parliamo dell’Italia chiaramente), se non dovesse tenere potrebbe trattarsi di una toccata e fuga.

Comunque la si guardi farà freddo, c’è poco da fare. Marzo promette scintille e siamo convinti che il freddo potrebbe arrivare anche tardivamente, anche nel mese di aprile.