L’Inverno non è affatto concluso, nonostante l’attuale fase meteo che parrebbe spianare la strada alla Primavera. Un cambiamento si avrà già nel corso di questa settimana, per arrivare ad un weekend nel quale si prevede una fase di maltempo dai connotati più invernali.

Questa svolta, sempre più probabile in base alle ultime proiezioni dei centri meteo, potrebbe aprire una fase molto scoppiettante e dalle potenzialità invernali notevoli. Gelo e neve potrebbero prepotentemente salire alla ribalta. Quando? Forse nella prima parte di Marzo, per quanto sembra assurdo da credere.

Al momento si tratta ancora di ipotesi e non c’è nulla ancora di concreto che lasci intravedere scenari meteo climatici così crudi. Mai come in questa fase occorre lasciar da parte mappe e quant’altro e provare ad affidarsi all’esperienza, per interpretare le dinamiche atmosferiche in atto.

A cosa ci stiamo riferendo? Da giorni stiamo attentamente seguendo il fenomeno dello stratwarming sulla regione polare, con un riscaldamento improvviso tale da mandare totalmente in crisi il Vortice Polare. Al suo posto si viene così a formare una zona di Alta Pressione.

Pesanti effetti dello stratwarming nel mese di Marzo

Stavolta è uno stratwarming di tipo major, che tende ad abbassare e scalzare dalla sua sede il Vortice Polare (effetto displacement). Si tratta di un evento così importante, che è in atto l’inversione di direzione e d’intensità della normale circolazione zonale in stratosfera al Polo, con correnti da est verso ovest e non il contrario.

Lo spostamento di sede del Vortice Polare potrebbe davvero preludio ad un nuovo cambio di marcia dell’Inverno, aprendo la strada a dinamiche rigide anche nei bassi strati e con coinvolgimento dell’Europa. Questo avverrebbe a inizio Marzo, quando il segnale dalla stratosfera si potrebbe propagare alla troposfera.

Nelle prossime settimane se ne potrebbero vedere delle belle, con l’Inverno pronto a rubare la scena ad un pezzo di Primavera. Il freddo avuto finora potrebbe quindi essere persino meno rilevante di quello che potremmo vedere nel corso di Marzo, in base alle potenzialità descritte.

Attenzione però, Marzo potrebbe anche vedere oscillazioni termiche e sbalzi eclatanti. Non c’è certezza di un coinvolgimento diretto dell’Italia. Certo, tanti vorrebbero un fine Inverno memorabile e con i fiocchi, di sicuro dovremo aspettarci scenari da meteo estremo.