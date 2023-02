Siamo appena a metà febbraio, anzi neppure, ma come al solito l’idea del meteorologo è quella di puntare lo sguardo verso l’orizzonte. Verso un orizzonte meteo climatico estremamente interessante perché diciamolo, mai come quest’anno potrebbe succedere qualcosa di clamoroso.

Marzo sì, proprio il mese che ci porterà la Primavera ma attenzione. Molti, forse troppi, sbagliano. Sbagliano nel considerarlo un mese pienamente primaverile e invece può essere peggio di febbraio e pure di gennaio. I motivi sono tanti e proviamo a sintetizzarli in questo approfondimento.

Anzitutto l’allungamento delle giornate. Elemento non trascurabile, perché la radiazione solare che aumenta incide chiaramente nel progressivo riscaldamento diurno. Da lì, è evidente, nascono i contrasti termici non appena l’aria fredda arriva su di noi. Contrasti termici che possono generare forte instabilità ed ecco che eventuali ondate di freddo potrebbero causare nevicate ben più abbondanti dei mesi precedenti.

Poi c’è il Vortice Polare. Tenete conto che solitamente nel mese di marzo inizia il vero decadimento stagionale del Vortice stesso. Quest’anno, invece, tale processo potrebbe avvenire fin dai prossimi giorni e le cause le conosciamo: i continui riscaldamenti stratosferici che vanno avanti da settimane.

Significa che il Vortice Polare potrebbe cedere di schianto e potrebbe scomparire del tutto. Considerando che saremo ancora in Inverno, piaccia o non piaccia, gli effetti potrebbero far rumore. Molto rumore.

Effetti su tutto il mese di marzo, che a quel punto risulterebbe pienamente invernale. A rischio freddo, persino a rischio freddo, persino a rischio super nevicate. Quindi non trascuriamo tutti questi elementi perché stiamo parlando di eventi pienamente invernali, eventi che potrebbero regalarci un’ultima decade di febbraio e un mese di marzo storici.