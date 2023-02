Una stagione che negli ultimi anni sta sovvertendo credenze e stregonerie meteo climatiche, una stagione che quest’anno sembrava riservare il peggio del peggio e che invece rischia di essere ricordata non certo per l’Alta Pressione.

E’ tutto in bilico, si sta lavorando “stile equilibrista”. L’equilibrio potrebbe mancare da un momento all’altro e viste le altezze di cui si sta parlando si potrebbe scivolare nel baratro. Nel baratro del gelo, nel baratro dell’Alta Pressione. No, non vogliamo nasconderci. Il rischio Alta Pressione va sempre contemplato, d’altronde è ormai sopra le nostre teste e dobbiamo prenderne atto.

Però è anche vero che i centri di calcolo internazionali, da diversi giorni, propongono a più riprese un’ondata di gelo importante. Ormai il range temporale che ci separa dall’eventuale ingresso dell’aria gelida si sta restringendo, siamo a meno di una settimana da un possibile evento.

Perché, quindi, non sciogliere definitivamente la prognosi? Beh, perché stiamo parlando di una manovra contraria alle leggi atmosferiche del nostro emisfero. Correnti da est sovvertono la normale circolazione ovest-est, quindi bisogno andarci cauti. Di certo, come scriviamo ormai da tempo, in pentola bolle qualcosa, qualcosa di grosso.

La prossima settimana potrebbe spalancare le porte a un lungo periodo invernale, più lungo rispetto ai risvolti artici che hanno condizionato gli ultimi 10 giorni. Quando si ha a che fare col gelo è bene non scherzarci, perché potrebbe riservare sorprese clamorose. Ci stiamo giocando una chance invernale di quelle che non si vedevano da anni, per cui non vogliamo cadere nel banale tantomeno nello scontato.

Seguiremo l’evoluzione step by step, come sempre, cercando di carpire i dettagli previsionali che in questo momento non siamo in grado di potervi dare.