Qual è la soddisfazione più grande dei meteo appassionati? Facile, la previsione esatta. Ma qual è il desiderio più grande di un meteo appassionato? Probabilmente il gelo.

Fidatevi: freddo, neve, gelo rappresentano lo scenario meteo climatico più ricercato. Il motivo non sta a noi dirlo, probabilmente freddo, gelo e neve risvegliano piacevoli ricordi d’infanzia. Sotto Natale, puntualmente, passavano alla TV film di evidente estrazione americana e gli scenari natalizi per antonomasia erano quelli del freddo e della neve.

Anche da bimbi, quando si guardavano i classici della Disney, spesso e volentieri lo scenario natalizio era cosparso di neve. Poi diciamocelo, in Italia le nevicate avvengono 3-4 volte l’anno (non stiamo parlando di montagna ovviamente), ragion per cui essendo un evento raro il solo veder scendere dal cielo qualche fiocco di neve dà sicuramente un’emozione indescrivibile.

Ed è forse per questo motivo che molti si appassionano alla meteo. Ed è forse per questo motivo che molti rimangono ipnotizzati dalla climatologia. Che poi sia passione o lavoro, poco cambia.

Ora che il freddo vero è alle porte, i desideri di tanti meteo appassionati si potrebbero realizzare. Non è la configurazione perfetta, non è quella che porterà neve a palate, ma farà un bel po’ di freddo. Un’altra settimana di freddo per un Inverno che, ricordiamolo, era stato dato per spacciato prima ancora di iniziare.

Evidentemente qualcosa è andato storto, storto nei piani dei modelli stagionali che indicavano Anticiclone vita natural durante. E per fortuna, verrebbe da dire. Fortunatamente l’atmosfera è un sistema in costante evoluzione, un sistema governato da una miriade di variabili difficilmente prevedibili. Quindi sì, cari meteo appassionati, il vostro inno alla gioia è servito.