Febbraio, si sa, è un mese che ha sempre riservato grandi soddisfazioni. Soddisfazioni meteo climatiche, più che altro soddisfazioni meteorologiche per chi come noi affronta la materia quotidianamente.

In passato abbiamo avuto mesi di febbraio allucinanti. L’aria gelida proveniente dalla Siberia, o magari direttamente dal Polo Nord, diede luogo a eventi invernali storici. Annate storiche, quali il 1956, o ancor prima il 1929, o dopo il 2012. Annate di quelle da inserire di diritto negli annali di meteorologia, annate dove certe dinamiche atmosferiche sfociavano in ondate di gelo consistenti.

Il 2023 sarà l’anno della rivalsa? Dopo anni di nulla assoluto, o quasi, sarà l’anno delle super nevicate. Cominciamo col dire che su alcune regioni la neve è caduta eccome. In Calabria, ad esempio, ma anche in Sicilia. Oppure in Sardegna, che per la seconda volta in stagione ha registrato importanti nevicate a bassa quota.

Prima ancora vi fu l’irruzione artica, lo ricorderete, ma diciamo che quanto arriva la “roba buona da est” pur con tutte le incognite previsionali del caso non si scherza affatto.

Diciamo pure che nelle prossime settimane potrebbero accadere delle cose notevolissime e sapete che vi diciamo? Che entro la conclusione del mese di febbraio potrebbero verificarsi super nevicate. Forse di quelle nevicate di portata memorabile, associate a un’ondata di freddo altrettanto imponente.

Non stiamo promettendo nulla, sia chiaro. Non è nostra intenzione illudere i meteo appassionati o gli amanti della neve, stiamo semplicemente derivando ipotesi evolutive dalle dinamiche atmosferiche in atto. E’ chiaro che tutti i tasselli dovranno incastrarsi nel modo giusto, ma siamo sulla buona strada per osservare qualcosa di importante.

Qualcosa che non si ripeteva da anni, d’altronde certi eventi meteo climatici invernali hanno tempi di ritorno ultra decennali e come tempistiche diciamo che siamo lì. Quindi occhi aperti.