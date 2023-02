Quando si pensa all’Inverno, giustamente, ci si immagina immersi nel freddo e nella neve. Peccato che certe condizioni meteo climatiche non ci appartengano.

Lasciate stare le montagne. Ovvio, a certe quote vuoi o non vuoi il freddo si fa vivo in tutti gli Inverno. O quasi. Non scordiamoci la penuria invernale dei due anni passati, perché se quello dovesse risultare il trend meteo climatico del nuovo millennio sarebbero dolori. Fortunatamente quest’anno sta succedendo qualcosa di diverso, qualcosa che per certi versi ricalca la normalità stagionale.

Sì, la normalità invernale delle nostre regioni. Ci si scorda del Mediterraneo, del fatto che viviamo a latitudini temperate. Non siamo né scandinavi né canadesi.

L’Inverno italiano è questo, poi lasciate stare che negli ultimi decenni si sta registrando un preoccupante incremento delle medie termiche. Su questo non possiamo darvi torto, ma si sa, il riscaldamento globale sta modificando pesantemente l’evoluzione delle temperature. Anche e soprattutto al di fuori dell’Estate.

Tralasciando l’aspetto termico, comunque impattante, ricordiamoci che anche in passato i normali Inverni italiani contemplavano 3-4 ondate di freddo. Stiamo parlando di basse quote, ci teniamo a precisarlo.

Oltre 3-4 ondate di freddo, era un Inverno anomalo. Era un freddo Inverno, complici dinamiche atmosferiche che riuscivano a realizzarsi senza tutte le enormi difficoltà di questi ultimi anni. Comunque sia non era la normalità italica.

Molti associano l’Inverno con annate storiche stile 1985, oppure 1956 ecc ecc. Ma se quelle sono state annate storiche un motivo ci sarà, o no? Il motivo è che in Italia l’Inverno è gradevole, c’è poco da fare. Piaccia o no la normalità è quella, non il freddo.