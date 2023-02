Nel corso delle ultime settimane abbiamo più volte evidenziato quanto fosse alto il rischio di un finale d’inverno col botto. Le condizioni meteo climatiche, dopo aver attraversato la fase anticiclonica, stanno per cambiare.

Un cambiamento che inizierà nei prossimi giorni, a causa di un primo impulso di aria fredda che dal circolo polare artico si getterà sull’Europa occidentale raggiungendo la Spagna. In un primo momento gli effetti sulle nostre regioni saranno limitati, infatti nel corso del fine settimana ci aspettiamo qualche nevicata lungo l’arco alpino e qualche pioggia tra il Nord Italia e l’alto Tirreno.

Attenzione però, perché il vortice di bassa pressione che si scaverà sulla penisola iberica dovrebbe come previsto spostarsi verso i nostri mari e contemporaneamente l’alta pressione dovrebbe spingersi in direzione nord nord-est innescando una più corposa discesa di aria fredda verso l’Europa centro-orientale.

Sarà questa la manovra che determinerà un ritorno dell’inverno in grande stile su gran parte dello stivale. Un po’ tutti i centri di calcolo internazionali concordano nel proporci una ondata di freddo importante a cavallo tra lunedì e mercoledì prossimi, momento in cui le temperature dovrebbero scendere di botto riportandosi al di sotto delle medie stagionali.

Abbiamo dato uno sguardo proprio le proiezioni termiche e possiamo dirvi che effettivamente avremo temperature propizie per le nevicate a bassa o addirittura bassissima quota al centro-nord. Va detto però che Per quanto riguarda l’entità del freddo in arrivo occorrerà aggiornarsi cammino facendo, infatti sussistono tuttora delle incertezze relative più che altro al grado di intrusione del freddo.

Possiamo anticiparvi anche che tale manovra dovrebbe spalancare le porte a una nuova distribuzione delle strutture bariche sullo scacchiere europeo, con conseguente formazione di alte pressioni a latitudini settentrionali e discese di aria fredda verso le medie latitudini.