La strada verso il meteo primaverile sembrava quasi spianata, ma ecco che a sorpresa l’Inverno tira fuori un ultimo asso dalla manica. Tra l’altro non è detto sia l’ultimo. Il cambiamento annunciato è alle porte. Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che parte d’Italia vivrà una fase fredda e nevosa potenzialmente importante.

Quella in arrivo potrebbe essere la cosiddetta “Big Snow” in alcune parti del Nord Italia. Non si può entrare ancora troppo nei dettagli, ma tra Piemonte, interno della Liguria e parte dell’Emilia sono attese delle nevicate considerevoli, che potrebbero essere le più abbondanti dell’Inverno.

Nevicherà in molte grandi città, da Milano a Bologna e fino a Torino, ma anche su Genova. I prossimi aggiornamenti potrebbero cambiare ancora qualcosa e riservare ulteriori colpi di scena. Di certo possiamo dire che l’Inverno è pronto a riscattarsi proprio alla fine, dopo una lunga fase mite di alta pressione.

L’Inverno sta davvero finendo? Guardando il calendario, la risposta sarebbe affermativa se ti tiene conto che il 1° Marzo sancirà già l’inizio della Primavera meteorologica. Forse però le cose potrebbero andare diversamente, con il prossimo mese che potrebbe davvero riservare una lunga coda d’inverno.

Dinamiche gelide probabili nel corso della prima metà di Marzo

Gelo e neve rischiano di farci ancora compagnia nelle prossime settimane, non sarebbe certo una novità assoluta per Marzo. Al momento si tratta ancora di ipotesi, ma si inizia ad intravedere qualcosa di concreto nelle tendenze meteo sul lungo termine tracciate dai centri di calcolo per il periodo dopo i primi di Marzo.

Ne potremmo vedere delle belle, con l’Inverno pronto a rubare la scena ad un pezzo di Primavera. Il freddo avuto finora potrebbe essere niente di quello persino eccezionale che potrebbe piombare nel corso di Marzo, se fossero espresse le potenzialità esplosive appena delineate.

Tutto è legato alla dinamica del riscaldamento in stratosfera sulla regione polare e alla sua propagazione verso la troposfera. Qualora questo processo si realizzasse, l’ipotesi di una o più discese di gelo verso l’Europa prende corpo, con un potente anticiclone atlantico di blocco proteso fin sulla Groenlandia.

Non c’è certezza di un coinvolgimento diretto dell’Italia. Certo, tanti vorrebbero un fine Inverno memorabile e, mai come quest’anno, ci potrebbe davvero scappare un grande evento di gelo e neve marzolini, di quelli che potrebbero entrare nel libro dei ricordi meteo.