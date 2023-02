L’obiettivo è focalizzato sul cambiamento delle condizioni meteo climatiche atteso per la prossima settimana. Un cambiamento che abbiamo descritto ampiamente e che continueremo ad approfondire nei prossimi giorni, possiamo però dirvi che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale in vista del mese di marzo.

Marzo che ormai è dietro l’angolo e ci si interroga sempre più sull’andamento di un mese che come ben sappiamo può riservare colpi di scena uno dietro l’altro. Non a caso viene definito pazzerello, proprio perché è in grado di portare stravolgimenti meteo a non finire.

Alla luce delle ultimissime proiezioni dei modelli previsionali pare che il prossimo mese sia destinato a partire col piede sbagliato, oppure col piede giusto a seconda dei punti di vista. Perché abbiamo definito fondamentale l’importanza della svolta meteo della prossima settimana? Proprio perché a livello atmosferico stanno succedendo delle cose che potrebbero avere ripercussioni incredibili sulla prima parte della stagione primaverile.

Diciamo che marzo dovrebbe iniziare all’insegna dell’instabilità atmosferica, significa che potrebbe proporci condizioni di brutto tempo in varie parti d’Italia. Ed è proprio qui che sta l’importanza fondamentale del cambiamento, infatti ricordiamo che la carenza di precipitazioni che si registra su molte regioni potrebbe ricevere degli aiuti.

Ci aspettiamo che piogge e neve possano tornare frequentemente, per quanto riguarda la neve importante è che cada abbondantemente montagna ma se le condizioni termiche lo permetteranno non possiamo escludere che possa imbiancare anche zone collinari. Affinché accada ciò è necessario che si instaurino determinati movimenti di alte e basse pressioni in Europa, soprattutto è necessario che le alte pressioni preferiscano il Nord Europa piuttosto che il Mediterraneo.

In tal senso dobbiamo dirvi che le dinamiche atmosferiche, più volte descritte nell’ultimo periodo, sembrano propendere per situazioni invernali reiterate anche nel prossimo mese. Vedremo però se sarà veramente così.