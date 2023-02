Tutti a mistificare le proprie conoscenze, c’è poco da fare: quando si parla di condizioni meteo climatiche la verità è nella tasca di tutti.

Sarebbe bello poter discutere della materia in maniera sana, senza polemiche, senza ogni volta dover giustificare una previsione che magari non va come si vorrebbe, senza quelle critiche che se magari fossero costruttiva potrebbero servire ad accendere la discussione. Perché discutere fa bene, confrontare le proprie opinioni è fondamentale ma un conto sono le critiche costruttive, un altro paio di maniche sono le critiche distruttive.

Quando si sbaglia una previsione sono guai seri, c’è poco da fare. Anzi, in realtà si potrebbe fare molto ma per poter migliorare e magari cercare di offrire qualche conoscenza in più a chi ci legge avremo necessità di spiegare al meglio determinati concetti.

Purtroppo ciò a volte non è possibile, perché ci si sofferma a leggere il titolo di un articolo e non si va in profondità nell’argomento. Il titolo c’è perché deve catturare l’attenzione, ma bisognerebbe sforzarsi almeno un pochino per capire che cosa c’è scritto all’interno. Solo in quel momento si avrà la conoscenza necessaria per poter decidere se quel contenuto di nostro gradimento o meno.

Se vi diciamo che marzo sarà sorprendente, che avremo condizioni meteo che non ti aspetti, richiederete probabilmente a cosa stiamo facendo riferimento. In realtà dovreste saperlo, perché se leggete quotidianamente i nostri approfondimenti non potrete non sapere che ci stiamo riferendo al vortice polare e a tutto ciò che potrebbe scaturire dalle dinamiche ad esso collegate.

Un meteo che non ti aspetti si potrebbe essere proprio questo quello di marzo. Marzo più pazzerello del solito, un marzo che potrebbe fare da apripista una primavera particolarmente capricciosa e magari anche più freddo del normale.

L’importante è che le precipitazioni possano tornare per restarci, ponendo un freno allo stringente problema della siccità. Vedremo, d’altronde soltanto col tempo potremo capire se le nostre ipotesi saranno corrette oppure no.