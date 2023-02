Chi predica prudenza, in una fase – quella anticiclonica – che rischia di avere pesanti ripercussioni meteo climatiche ha tutte le ragioni del mondo.

C’è chi punta tutto sulla Primavera anticipata, c’è chi punta nella prosecuzione dell’Inverno. Ecco, noi abbiamo scelto orgogliosamente la seconda categoria, perché siamo sempre più convinti che i clamorosi ribaltoni siano dietro l’angolo.

Arrivano indizi modellistici importanti, soprattutto da quei centri di calcolo internazionali considerati tra i più affidabili del circus. Si tratta di indizi tutt’altro che primaverili, anzi per la precisione trattasi di indizi pienamente invernali. Non l’Atlantico, che comunque risulterebbe importante per altri aspetti legati ad esempio alla siccità, bensì il gelo continentale.

Nel corso della prossima settimana crediamo che l’aria gelida sia destinata a ripresentarsi massicciamente sull’Europa orientale. Da lì all’Italia il passo è breve, anche se al momento non possiamo certo affermare che si stia andando incontro a un’ondata di gelo. Però è innegabile che qualche modello previsionale stia dando un po’ più di peso a tale scenario, scenario che perlomeno potrebbe servire al duplice di scopo di indebolire l’Alta Pressione e di riportare le temperature su binari consoni al periodo.

A livello di tempistiche, lo ripetiamo, si parla della prossima settimana. Quindi che crede che l’Alta Pressione sia in grado di insistere sino a fine mese rischia di prendere una cantonata epocale.

Per carità, non possiamo escludere che la struttura si crei fondamenta talmente solide da rispedire il tentativo al mittente, ma in virtù di elementi atmosferici ben precisi crediamo che non abbia le carte in tavola per condurci in Primavera senza colpo ferire. Continuiamo a credere che vi siano ottime chance di Inverno, anche nel mese di marzo.

Chance che potrebbero crescere rapidamente qualora il Vortice Polare dovesse cedere di schianto, confermando quella tesi che stiamo portando avanti da giorni e che potrebbe condurci all’interno di una fredda Primavera.