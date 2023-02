Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Si dice così, no? Bene, la domanda che un po’ tutti si stanno e ci state ponendo è la seguente: arriverà il gelo oppure no?

Quesito che nasce da tutta l’incertezza modellistica presente, soprattutto nasce da previsioni – non proiezioni – che cambiano da un giorno all’altro. In un simile contesto sarebbe bene non parlare di previsioni, bensì di proiezioni. Appunto.

Proiezioni che, a nostro avviso, continuano a sostenere dinamiche pienamente invernali. Dinamiche addirittura da crudo Inverno, da Inverno old style, così come ci piace definirlo. Si potrebbe iniziare dalla prossima settimana e fidatevi, checché se ne dica il freddo tornerà. Tornerà a partire da domenica sera, al più tardi lunedì.

Certo, dovremo capire quale sarà il grado di coinvolgimento delle nostre regioni e su questo non ci piove. Per potervi fornire qualche dettaglio in più dovremo attendere qualche giorno, tenete conto che l’incertezza scrutabile nelle proiezioni dei centri di calcolo internazionali è ampiamente giustificata da manovre che non capitano sovente.

Stiamo parlando di inversione della circolazione emisferica, mentre i vari modelli sono abituati a interpretare la classica circolazione zonale. Ciò detto, riteniamo che le grandi manovre di febbraio siano soltanto all’inizio. Qualora l’ondata di gelo della prossima settimana non dovesse coinvolgerci direttamente (perché un coinvolgimento indiretto ce lo aspettiamo, comunque vada), potrebbe trattarsi semplicemente di un’apripista in vista di qualcosa di ben più corposo attorno a metà mese.

Vedremo, saremo qui a tenervi aggiornati. Se poi non dovesse accadere nulla ne prenderemo atto ma quest’anno le dinamiche sono troppo interessanti e l’atmosfera è troppo irrequieta per non aspettarsi qualcosa di buono. Dall’Inverno ovviamente.