Attenzione alle clamorose novità meteo climatiche che potrebbero subentrare nella seconda parte di febbraio e chissà, magarsi persino nella prima metà di febbraio.

Abbiamo già parlato del possibile split del Vortice Polare, qualora dovesse realmente verificarsi rischiamo di dover commentare un ribaltone modellistico incredibile. Occhio, perché gli scenari che lasciano intravedere oggi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Non siamo per nulla convinti che la prossima settimana arrivi l’Alta Pressione.

Forse sì, potrebbe tenerci compagnia per qualche giorno e magari pure con temperature in netto aumento, ma potrebbe trattarsi di un fuoco di paglia.

Già, la seconda metà di febbraio potrebbe riservare il meglio dell’Inverno. Il meglio in termini di freddo e neve, forse addirittura gelo. Quella che stiamo vivendo, ovvero l’ondata di freddo derivante dall’irruzione d’aria gelida sull’Europa sudorientale, potrebbe rappresentare un semplice antipasto.

Se il Vortice Polare dovesse rompersi potrebbe non riprendersi più, anche perché ormai la stagione sta procedendo spedita verso la conclusione e di solito è un periodo durante il quale è facile osservare il naturale indebolimento del Vortice stesso. Con questo non vogliamo dirvi che il gelo piomberà in Italia, però dovremo prestare molta attenzione ai cosiddetti moti antizonali, ovvero un’inversione della circolazione emisferica.

I presupposti affinché possa succedere qualcosa di clamoroso ci sono tutti, almeno in varie zone d’Europa. Se poi l’Italia rientrerà negli obbiettivi di qualcosa di unico lo vedremo. Come sempre, in simili situazioni, occorre la massima prudenza e si dovrà procedere step by step. Quel che possiamo dirvi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze.