Sì, gelo e bufere di neve. Uno di quegli eventi meteo climatici che hanno tempi di ritorno ultra decennali e che nel giro di qualche giorno potrebbe rinfrescarci la memoria.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

La prossima settimana, per capirci, potrebbe costringerci a dover rispolverare sciarpe, guanti, cappelli e soprattutto un vestiario consono al crudo Inverno. Il gelo potrebbe arrivare, d’impeto, scompigliando i piani dell’Alta Pressione. Un’Alta Pressione che non vorrà sottostare al diktat continentale, ma che dovrebbe lasciar filtrare un bel po’ d’aria gelida.

Il grosso potrebbe andare in Grecia, come spesso capita in questo tipo di configurazioni, ma fidatevi: qualcosa arriverà anche da noi. Forse più di qualcosa. Non possiamo escludere che il grosso possa persino impattare le nostre regioni, sotto forma di nucleo d’aria gelida che a quel punto scatenerebbe bufere di neve.

Bufere di neve in pianure e coste, perché è di questo che si sta parlando. Coste adriatiche, certo, ma se il gelo riuscisse a tracimare sul tirreno beh, a quel punto potrebbe nevicare anche in varie località costiere tirreniche.

Fantascienza? No no, basta guardare le mappe di previsione. Non ci stiamo inventando nulla, come sempre del resto. Cerchiamo di darvi obbiettività, cerchiamo di capire quale potrebbe essere l’evoluzione più probabile per provare a regalarvi previsioni affidabili. Poi sì, si sbaglia anche qua e ci mancherebbe.

In queste situazioni, situazioni fortemente invernali e dal mood insolito, è ancora più facile sbagliare una previsione. Per il momento ci accontentiamo di fornirvi il trend evolutivo, poi ovviamente passeremo alla previsione. Quando sarà il momento, quando anche gli ultimi dubbi verranno fugati.