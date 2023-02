Certezze? Piano, quando si parla di condizioni meteo climatiche bisogna andarci coi piedi di piombo. Di certo qualcosa sta per cambiare, anzi più di qualcosa.

Le ondate di maltempo potrebbero susseguirsi, già a partire dai prossimi giorni. Perché siamo in procinto di un cambiamento importante, di un cambiamento che servirà a rimescolare le carte in tavola e soprattutto a ricordarci che siamo ancora in Inverno. Sì, perché l’arrivo dell’Alta Pressione aveva illuso un po’ tutti che fosse già iniziata la Primavera, invece no.

La Primavera arriverà a tempo debito, arriverà nel momento in cui ce lo dirà il calendario astronomico e nel momento in cui inizieremo a osservare chiari segnali modellistici.

In questo momento arrivano segnali di tutt’altra natura, segnali atmosferici che puntano decisamente verso una prima parte di Primavera pienamente invernale. Ma al di là delle proiezioni stagionali, vi diciamo che il freddo tornerà. Tornerà presto, probabilmente già tra una settimana e su alcune regioni anche qualche giorno prima.

Tornerà il freddo artico, che potrebbe riportare la neve a bassa quota. Potrebbe essere soltanto un assaggio, in attesa di ulteriori irruzioni nella prima decade del mese di marzo.

Occhio, perché in virtù di un Vortice Polare praticamente allo sfascio non possiamo escludere il gelo. Gelo da est, gelo pesante, gelo che potrebbe creare i presupposti per un evento invernale di vecchio stampo. Di quelli che accadevano nei mesi di marzo passati alla storia per le imponenti nevicate, giusto per capirci.

Perché sì, marzo è un mese capace anche di queste cose e non a caso ha la nomea di mese “pazzerello”. Non trascuriamo questi aspetti, perché sarebbe un grave errore. Comunque, le risposte arriveranno a breve e non resta che attendere.