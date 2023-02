Ed eccolo febbraio. Quante volte abbiamo affermato che qui da noi è un po’ come agosto in Estate? Significa che mentre ad agosto le condizioni meteo climatiche possono essere terribili a causa del caldo africano, d’Inverno può succedere l’esatto opposto.

Significa, per capirci, che nel corso dell’Inverno il gelo – quello vero – è più facile che arrivi a febbraio. D’altronde annate storiche – che non stiamo qui a nominarvi – spesso e volentieri hanno visto febbraio svettare sugli altri mesi invernali. Che poi è normale, perché a febbraio a certe latitudini si accumula l’aria gelida di tutta la prima metà d’Inverno.

Quindi prepariamoci, perché qualora l’aria gelida continentale dovesse arrivare in Italia ne vedremmo delle belle. La neve, che nella pregressa irruzione artica faticava a scendere in pianura, potrebbe imbiancare zone dello stivale non avvezze a quel tipo di fenomeno. Potrebbe nevicare in pianura e lungo le coste, ma potrebbe nevicare anche in città di mare che la neve la vedono una volta ogni 50 anni.

Esagerati? Dipende. Non da noi, chiaro, ma da quello che deciderà di fare l’atmosfera. Perché in questo momento le chances di un’ondata di gelo importante stanno crescendo, c’è poco da fare.

Se doveste osservare gli ultimissimi aggiornamenti modellistici – sui quali vi saranno certamente degli approfondimenti – capireste il motivo di questo articolo.

Chiaro, non stiamo promettendo nulla e non vogliamo illudere nessuno. Fidatevi però, se dovesse andare come pensiamo sentirete parlare di evento. Di evento ultra decennale, di evento imprevisto, di evento inatteso. Invece no, di imprevisto e di inatteso non c’è nulla, basterebbe soltanto saper leggere e interpretare certe dinamiche per capire che questi discorsi non sono campati in aria.

Manca poco, le risposte stanno arrivando. Saranno risposte positive o negative, questo è ovvio. Ancora qualche giorno e potremo eventualmente sciogliere definitivamente la prognosi.