Lo dicevamo: febbraio è il mese migliore. Migliore per certe dinamiche meteo climatiche pienamente invernali, migliore per tutta una serie di motivi che vi abbiamo già spiegato.

Quel che è certo è che il gelo continentale, così come viene definita l’aria gelida proveniente dalla Russia o addirittura dalle lontane steppe siberiane, ha maggiori probabilità di raggiungerci.

Abbiamo paragonato febbraio ad agosto. Agosto che d’Estate è il peggior mese per le ondate di caldo provenienti dall’Africa. Perché a quelle latitudini l’accumulo di calore raggiunge il suo apice, così come a febbraio accade esattamente la stessa cosa tra la Russia e la Siberia.

Poi sì, anche gennaio se ci si mette non scherza, ma qui da noi è molto più facile che certi movimenti si verifichino nel corso di questo mese. Il motivo? Le dinamiche che riguardano il Vortice Polare.

Solitamente nel mese di febbraio il Vortice Polare iniziare a mollare la presa, dopo aver girato a mille nei mesi precedenti va incontro al normale processo d’invecchiamento. Nel caso in cui dovessero verificarsi dei riscaldamenti stratosferici, come sta accadendo in questi giorni, la debolezza potrebbe condurre addirittura allo split.

Ecco, è quello che potrebbe accadere tra non molto. Forse tra qualche giorno, diciamo che tra una decina di giorni febbraio potrebbe confermare la propria nomea. D’altronde le irruzioni gelide più consistenti, quelle che per capirci sono entrate di diritto nella storia della meteorologia europea, sono avvenute proprio a febbraio.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno, poi forse ne vedremo davvero delle belle. O delle brutte, a seconda dei punti di vista.