Prima gli Stati Uniti, ora il Canada. Chissà perché da quelle parti le ondate di gelo hanno sempre – o quasi – connotati storici. Chissà perché, da quelle parti, le condizioni meteo climatiche invernali sono sempre incredibili.

Beh, una spiegazione c’è. Ne parlammo in occasione della storica ondata di gelo che colpì gli States nel periodo natalizio. Il motivo è presto detto: il Vortice Polare. Visto il posizionamento del ramo canadese del Vortice stesso, a seconda dei movimenti atmosferici le ondate di gelo sono all’ordine del giorno.

Un conto è però parlare del Canada e degli Stati Uniti orientali, un altro conto è parlare dei settori occidentali. Ovvero del lato Pacifico. Perché in quelle zone l’Inverno è un po’ come qui da noi, ultimamente latita. Anzi, forse da quelle parti è persino peggio.

Questo non vuol dire affatto che in Europa non possa accadere qualcosa di simile. Fidatevi, potrebbe succedere. Ma dovesse accadere non farebbe affatto piacere. Gelo siderale e neve a palate non rappresentano uno scenario ideale. Si andrebbe in crisi, non si potrebbe uscire di casa, non si potrebbe far nulla. Quindi piano col desiderare certe condizioni meteo.

Qui da noi l’Inverno è altro, qui da noi l’Inverno significa avere a che fare col Mediterraneo. Ultimamente con l’Anticiclone Africano, questo è vero, ma chi si immagina un Inverno italico stile New York si sbaglia di grosso. Qui è tutta un’altra storia, c’è poco da fare.

Per carità, le ondate di gelo potrebbero ripresentarsi con forza nei prossimi anni, segnando un cambio di passo dal punto di visto climatico. Ma rappresentano l’eccezione, non la regola. Questo è bene non dimenticarselo mai.