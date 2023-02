Una settimana, forse una decina di giorni. Questo, al momento, è quel che si dice circa la durata dell’imminente fase meteo climatica anticiclonica.

Anzi, diciamo pure che è già cominciata e che nei prossimi giorni avremo a che fare con temperature massime pienamente primaverili. Sì, avete letto bene: primaverili. Saliranno un bel po’ e il freddo dei giorni scorsi diverrà presto un ricordo. Visto e considerato che la memoria meteorologica è corta, sembreranno passati secoli dall’ultima ondata di freddo.

Inizialmente però ci saranno le temperature minime a ricordarci che siamo in pieno Inverno, perché le gelate non mancheranno e localmente potranno risultare intense. Quindi anche un pochino pericolose.

Ma torniamo al punto: quand’è che finirà questa nuova fase meteo climatica? Permetteteci di avanzare qualche dubbio circa la durata citata inizialmente. Qualche segnale in tal senso c’è, ovvero potrebbe terminare un po’ prima, ma per confermare l’eventuale cedimento della struttura dovremo attendere le ovvie conferme modellistiche.

Diciamo che la nostra idea è sempre quella: ovvero di un reset, possente, dell’atmosfera, in vista del gran finale dell’Inverno. Perché l’atmosfera, lo ripetiamo, sta subendo degli scossoni non indifferenti e molto probabilmente ci porterà in dote uno split del Vortice Polare.

Al di là degli effetti locali, che come sempre saranno imprevedibili, crediamo che l’Alta Pressione possa mollare gli ormeggi nel corso della prossima settimana. Come? Probabilmente con un indebolimento a partire da ovest per infiltrazioni atlantiche, ma stante alcuni interessantissimi indizi modellistici non possiamo escludere che possa trattarsi di un cedimento indotto da un’ondata di gelo sull’Europa sudorientale.

In quest’ultimo caso non è detto che abbia ripercussioni sulle nostre regioni, ma potrebbe servire a minare le fondamenta anticicloniche e a spalancare le porte a un finale di febbraio scoppiettante.