Ogni meteo appassionato è alla costante ricerca degli scenari meteo climatici estremi. O comunque degli scenari meteo climatici che possano offrire spunti di discussione.

Poi sì, è innegabile che il meteo appassionato medio ami la neve, ami il freddo, ami il gelo. Insomma ama l’Inverno. Perché l’Inverno è qualcosa di unico, di indescrivibile, di emozionante. Le emozioni che è in grado di scatenare questa stagione non le ritrovano da nessun’altra parte.

Pensiamo alla neve. Perché non appena nevica tutti, o quasi, si fiondano alla ricerca della dama bianca? Se non ha nevicato nella nostra città via di montagna. Tutti a scattarsi foto, tutti a godere di quella magia che soltanto la neve è in grado di darci.

I paesaggi ammantati di bianco rinfrancano lo spirito. Ci fanno tornare bambini, scatenano in noi ricordi che credevamo di aver perso. Diciamolo, in ognuno di noi c’è un meteo appassionato. Poi è chiaro, chi fa questo mestiere non può non esserlo ma deve essere consapevole che sta rendendo un servizio e che l’oggettività deve rappresentare una prerogativa professionale immancabile.

Non si può prescindere da ciò ed è per questo che lo ripetiamo giornalmente. Non pensiate che quando si scrivono certi pezzi l’oggettività stia venendo meno. Commentiamo quel che vediamo, magari con un po’ di enfasi in più a seconda degli scenari, ma non ci stiamo inventando nulla.

Che poi ci siano quelli che non amano l’Inverno, lo sappiamo. De gustibus, no? Ognuno è libero di scegliere quale stagione preferire, perché anche la Primavera, l’Autunno e l’Estate hanno il loro fascino. Chi è meteo appassionato non può non apprezzare tutte le stagioni. E’ chi non lo è che non riesce a carpire le peculiarità di ogni singola stagione.

Tant’è, sta crescendo l’attesa, sta crescendo l’impazienza per quella che promette di essere una fase invernale a dir poco scoppiettante. Quindi, cari meteo appassionati, è giunto il momento di mettersi comodi e gustarsi lo spettacolo.