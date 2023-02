Di punto in bianco, senza preavviso. Anche i più accaniti sostenitori dell’Alta Pressione stanno iniziando a manifestare qualche dubbio. Le certezze granitiche, meteo ovviamente, stanno vacillando.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Quante volte vi abbiamo detto che chi aveva certezze, soprattutto in questo periodo, rischiava grosso? Lo abbiamo sottolineato così tante volte che molto probabilmente vi starete annoiando a sentirvelo ripetere. Però è così, punto.

Chi professava Anticiclone per tutto il mese di febbraio, con tanto di “Inverno finito”, probabilmente dovrà ricredersi. I colleghi, giustamente, hanno scritto che il freddo – quello vero – potrebbe tornare già nel fine settimana. Ed è così, perché guardando gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo internazionali emerge tale scenario.

Non solo, per la prossima settimana si prospetta un’autentica ondata di gelo. Aria gelida continentale, aria gelida proveniente da est. Aria gelida innescata da un’estensione dell’Alta Pressione verso nordest e che quindi non sembra avere la minima intenzione di arroccarsi sul Mediterraneo.

Tutto falso? I modelli cambieranno ancora? Lo vedremo. Stiamo portando avanti questa tesi da una decina di giorni, ovvero quando ancora eravamo nel bel mezzo dell’irruzione artica. Sì, perché il nostro lavoro è quello di guardare più in là nel tempo e le mappe lasciavano intravedere incoraggianti segnali atmosferici.

Quindi sì, sta succedendo che l’Alta Pressione viene vista al ribasso mentre le quotazioni del gelo stanno crescendo rapidamente. Se non sarà così ce ne faremo una ragione, ricordiamoci che queste dinamiche sono molto complesse e basterebbe un non nulla per mandare tutto all’aria. No, non stiamo mettendo le mani avanti, stiamo semplicemente valutando la realtà dei fatti.

Il fatto è che il gelo potrebbe arrivare, se poi sarà più o meno produttivo lo vedremo. Restate sintonizzati cari lettori, perché l’Inverno deve ancora dare il meglio di sé.