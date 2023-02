Ancora una settimana, giorno più giorno meno. Stiamo parlando del ritorno dell’Inverno, quindi di un nuovo ribaltone delle condizioni meteo climatiche.

Dobbiamo per forza di cose attendere l’allineamento modellistico, fino a quel momento non potremo sciogliere definitivamente la prognosi ma quel che possiamo anticipare è che i centri di calcolo internazionali stanno prendendo una strada precisa: quella dell’Artico. Sì, stanno prendendo la strada dell’irruzione artica durante l’ultimo fine settimana di febbraio.

Quale sarà l’intensità? Vedremo. Quale sarà la traiettoria? Vedremo. Al momento l’ipotesi più gettonata è quella di un ingresso del freddo in grande stile. Ovvero un aggiramento dell’ostacolo alpino sia da ovest che da est. Quindi dalla Valle del Rodano e dalla porta della Bora.

Va detto però che su tale elemento, ovvero sulla traiettoria, dovremo necessariamente riaggiornarci perché i cambiamenti non mancheranno. Si va da soluzioni più occidentali a soluzioni più orientali. Nel primo caso farebbe un po’ meno freddo ma l’ondata di maltempo potrebbe essere rilevante, nel secondo caso farebbe più freddo ma le precipitazioni si focalizzerebbero principalmente su adriatiche e Sud.

Scenari di questo genere, lo sappiamo, hanno bisogno che il tempo giochi a nostro favore. Per far sì che il coinvolgimento sia di un certo tipo di debbono incastrare tutti i tasselli del puzzle, altrimenti qualcosa potrebbe andare storto. Diciamo che dubitiamo che qualcosa possa andare storto, ma non stiamo parlando di una rimonta anticiclonica che come ben sappiamo ha altre caratteristiche.

Stiamo parlando del freddo, freddo vero, freddo capace di far nevicare a bassa o addirittura a bassissima quota. In tal senso la traiettoria sarà imprescindibile, perché è chiaro che se nevicasse a bassissima quota potremmo assistere a imbiancate importanti anche in Val Padana.

Al momento ci fermiamo qui, consci che il trend sembra delinearsi sempre più e consapevoli che i dettagli previsionali andranno rivalutati nei prossimi giorni.