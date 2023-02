Temperature inferiori alle medie stagionali. Questo il quadro climatico derivante da uno stravolgimento meteo imponente. L’ennesimo dell’Inverno, l’ennesimo di una stagione che sta smentendo le temibili proiezioni stagionali d’inizio dicembre.

L’aria gelida continentale ha un respiro pesante e si sente. Si sentirà ancora? Forse sì, più in là. Prima dovremo passare nelle grinfie dell’Alta Pressione e preparatevi a leggere i soliti titoloni: Inverno finito, Primavera anticipata e chi più ne ha più ne metta. Sempre la solita solfa, che alla lunga – diciamolo – stanca.

Giusto parlare di Primavera? Ragioniamoci. Dovendo per forza di cose fare affidamento sui modelli previsionali quel che possiamo dirvi è che le proiezioni termiche puntano verso l’alto. Quindi verso un corposo rialzo delle temperature. Di quanto? Beh, carte alla mano di circa una decina di gradi. Grado più grado meno.

Quando? Nel corso della prossima settimana. La causa? Ovviamente il ritorno dell’Alta Pressione. Lecito, in presenza di temperature superiori alle medie stagionali, chiedersi se sarà giusto parlare di Primavera. La risposta è no, ovviamente.

In primis perché saremo ancora a febbraio, quindi in pieno Inverno. Poi, come si suol dire, perché una rondine non fa Primavera. D’altronde ci siamo abituati ad avere a che fare con repentini sbalzi termici, soprattutto ci siamo abituati ad avere a che fare col caldo anomalo non appena l’Alta Pressione mette il naso nel Mediterraneo.

Poi ci sarà da capire la durata del periodo anticiclonico. A nostro avviso durerà poco, 3-4 giorni, forse qualcosina in più a seconda delle regioni. Ma potrebbe trattarsi di una manovra apripista per un finale di stagione a dir poco elettrizzante. Perché l’Inverno, anche a fronte di temperature in rapido aumento, non è ancora finito. Togliamocelo dalla testa.